Βιν Ντίζελ: Αποκάλυψε ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας του «Fast & Furious» μπορεί να περιλαμβάνει μια σύντομη εμφάνιση ενός από τα μεγαλύτερα είδωλα του αθλητισμού στον κόσμο. Ο πρωταγωνιστής και παραγωγός του franchise, Βιν Τζίζελ έχει συμπεριλάβει στο σενάριο έναν ρόλο για τον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με το Deadline.
Ο Βιν Ντίζελ, ο οποίος και στο παρελθόν έχει φέρει αστέρες ταινιών δράσης και εκπληκτικές παγκόσμιες προσωπικότητες στην κινηματογραφική σειρά «Fast & Furious» αξιοποιεί τη σχέση του με τον ποδοσφαιριστή που έχει κερδίσει πέντε φορές τη Χρυσή Μπάλα.
«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει περιορισμένη εμπειρία στην υποκριτική, όπως η παγκόσμια φήμη και η γεμάτη αδρεναλίνη περσόνα του ευθυγραμμίζονται τέλεια με του franchise για θέαμα και διεθνή απήχηση» αναφέρουν δημοσιεύματα.
Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Βιν Ντίζελ δημοσίευσε φωτογραφία με τον Ρονάλντο με τη λεζάντα: «Όλοι ρωτούσαν, αν θα ήταν στη μυθολογία του Fast... Πρέπει να σας πω ότι είναι αληθινός. Γράψαμε έναν ρόλο γι' αυτόν...».
Η πρώτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς κυκλοφόρησε το 2001 και η 12η και τελευταία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ είπε «το μεγάλο φινάλε δεν είναι απλώς ένα τέλος». «Είναι ένας εορτασμός της απίστευτης οικογένειας που έχουμε χτίσει μαζί» πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.