«Phantom Son»: Η Ρενέ Ζελβέγκερ συνεργάζεται με τον Σπάικ Φιρν για το πιο αινιγματικό θρίλερ της χρονιάς

Ο διάσημος Βρετανός σταρ των «Alien: Romulus» και «Ella McCay», Σπάικ Φιρν, θα συμπρωταγωνιστήσει με τη δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Ρενέ Ζελβέγκερ, στο ψυχολογικό θρίλερ «Phantom Son» του Ντέιβιντ Γέιτς.

Η ταινία ακολουθεί τον Ronnie (Φιρν), «έναν νεαρό φυγά που αγωνίζεται να επιβιώσει και βρίσκει καταφύγιο στην Audrey (Ζελβέγκερ), μία μοναχική γυναίκα, της οποίας ο γιος είχε απαχθεί πριν από είκοσι χρόνια. Καθώς η Audrey πείθεται ότι ο Ronnie είναι στην πραγματικότητα το χαμένο της παιδί, αναπτύσσεται ένα διεστραμμένο παιχνίδι γάτας-ποντικιού, που θολώνει τα όρια μεταξύ εξαπάτησης και αυταπάτης».

Το υπόλοιπο κάστινγκ είναι σε εξέλιξη, ενώ τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2026. Τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας συν-εκπροσωπούνται από τις εταιρείες AGC International και CAA Media Finance.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε από τη Ζελβέγκερ και την παραγωγό Καρμέλα Καζινέλι για λογαριασμό της Big Picture Co. Η AGC Studios του Στιούαρτ Φορντ θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την ταινία ενώ θα βρίσκεται και στην παραγωγή. Το πρωτότυπο σενάριο είναι του Ίαν Σκοτ Μακάλοου.

Ο ανερχόμενος σταρ έκανε αισθητή την παρουσία του στην ταινία «Alien: Romulus» του Φέντε Άλβαρες, στη σειρά «Tell Me Everything» του ITV/HBO Max και στο βραβευμένο στις Κάννες φιλμ, «Aftersun».

Πριν από λίγες ημέρες έκανε πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες η δραματική κωμωδία «Ella McCay» όπου πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Έμα Μάκεϊ, Τζέιμι Λι Κέρτις και Γούντι Χάρελσον. Πρόσφατα ο Φιρν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» σε σκηνοθεσία Άλις Μπερτς με την Κέιτ Μπλάνσετ και του «4 Kids Walk Into A Bank με τους Λίαμ Νίσον, Τάλια Ράιντερ και Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ. Στη συνέχεια θα ενώσει τις δυνάμεις του με την Ανγκάρι Ράις για την ρομαντική κωμωδία «Finding Emily» της Working Title, όπως αναφέρει το Deadline.

Πηγή: skai.gr

