Ταινία για τον βασιλιά των κρυπτονομισμάτων Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ ετοιμάζει ο Γκας Βαν Σαντ

Μετά από χρόνια αποχής από την παραγωγή μεγάλου μήκους ταινιών, ο Γκας Βαν Σαντ (Gus Van Sant) βρέθηκε τον Σεπτέμβριο στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα του θρίλερ «Dead Man’s Wire» με τους Μπιλ Σκάρσγκαρντ (Bill Skarsgard), Ντακρέ Μοντγκόμερι (Dacre Montgomery), Κάρι Έλγουις (Cary Elwes), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) και Αλ Πατσίνο (Al Pacino). Ηταν η πρώτη ταινία του δύο φορές υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη μετά από περισσότερα από επτά χρόνια.

Ο Βαν Σαντ άφησε πρόσφατα να εννοηθεί (μέσω του THR) ότι η επόμενη ταινία του θα επικεντρωθεί στον περιβόητο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ (Sam Bankman-Fried), τον «έκπτωτο βασιλιά» των κρυπτονομισμάτων, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, ο οποίος στο παρελθόν ηγούνταν ενός από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια παγκοσμίως.

Η κατάρρευσή του ξεκίνησε στα τέλη του 2022, εν μέσω αποκαλύψεων για απάτη και κατάχρηση κεφαλαίων πελατών. Τον Μάρτιο του 2024 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 25 ετών.

Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα της ταινίας με τον τίτλο «Explain it Like I’m Five» έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2026.

Νωρίτερα φέτος, ο Βαν Σαντ σκηνοθέτησε έξι επεισόδια της σειράς «Feud: Capote vs The Swans» στην οποία οι κριτικοί ανταποκρίθηκαν ευνοϊκά. Αυτό αποτέλεσε μια μικρή αλλά αξιοσημείωτη επιστροφή, για έναν σκηνοθέτη που απουσίαζε αισθητά από το προσκήνιο - μέχρι τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

