Η Πάμελα Άντερσον θα πρωταγωνιστήσει στο συγκινητικό δράμα «Place to Be»

Μετά την επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «The Last Showgirl», η Πάμελα Άντερσον βρήκε το επόμενο κινηματογραφικό της πρότζεκτ.

Η διάσημη ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο συγκινητικό δράμα του Κόρνελ Μούντρουτσο «Place to Be».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης την Έλεν Μπέρστιν και τον Τάικα Γουαϊτίτι.

Ο σκηνοθέτης της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Pieces of a Woman» δήλωσε στο Deadline «ενθουσιασμένος» που συγκέντρωσε ένα τόσο ξεχωριστό και ταλαντούχο καστ και συμπλήρωσε: «Αγαπώ πραγματικά την Πάμελα - είναι μια τόσο πολυτάλαντη ηθοποιός και η πρόσφατη ερμηνεία της στο "The Last Showgirl" ήταν απίστευτη. Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ μαζί της».

Το «Place to Be», σε σενάριο της Κάτα Βέμπερ ακολουθεί «τη φιλία της Brooke, μιας ηλικιωμένης γυναίκας, με τον ασταθή και διαζευγμένο Nelson καθώς ταξιδεύουν από το Σικάγο στη Νέα Υόρκη με σκοπό να επιστρέψουν ένα χαμένο αγωνιστικό περιστέρι στο σπίτι του».

Η Άντερσον θα υποδυθεί τη Molly, την κόρη της Brooke, η οποία «προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά το τέλος του δεύτερου γάμου της και να αντιμετωπίσει την ανησυχία της για το μέλλον της ηλικιωμένης μητέρας της».

Την παραγωγή του «Place to Be» υπογράφουν οι Τζόμον Τόμας, Μέγκαν Ουίν και Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι.

Η WME Independent χειρίζεται τις διεθνείς πωλήσεις. Η ταινία υποστηρίζεται από την S'YA Concept με περαιτέρω χρηματοδότηση από την Screen NSW, μέσω του κρατικού προγράμματος «Made In NSW». Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στο Σίδνεϊ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

