Μεθώνη: «Αρχαίοι Έλληνες» δίπλα σε παιδικές χαρές και λεωφορεία και καφετέριες

Εντυπωσιακές, όσο και σουρεαλιστικές, σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί στη Μεθώνη στο πλαίσιο των γυρισμάτων της πολύκροτης υπερπαραγωγής Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο φακός του φωτογραφικού πρακτορείου INTIME απαθανάτισε «αρχαίους Έλληνες» με τις εντυπωσιακές περικεφαλαίες τους, τις αρματωσιές και τους μανδύες τους, μαζί με άμαχους «Τρώες» δίπλα σε πούλμαν (ελλείψει αλόγων και κάρων για μετακίνηση προφανώς), παιδικές χαρές, καφετέριες και πιτσαρίες που διαφήμιζαν κρέπες, μακαρονάδες και βάφλες.

Τόσο οι... Έλληνες όσο και οι Τρώες (βλέπε οι κομπάρσοι της πολυδάπανης ταινίας - 250 εκατ. δολάρια του οσκαρικού Βρετανού σκηνοθέτη) έδειχναν μάλλον αμήχανοι μπροστά στον φωτογραφικό φακό, καθώς περπατούσαν προς τα τείχη της «Τροίας», δηλαδή το εμβληματικό κάστρο της Μεθώνης. Την κατάσταση μάλλον δυσχέραινε ο... Αίολος, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι που έκαναν τη ζωή δύσκολη τόσο σε πολιορκητές όσο και πολιορκημένους.

Οι «τριήρεις» αντιμετώπιζαν και αυτές κάποιες δυσκολίες λόγω των κυματισμών.

Κι αν πολλοί παραπονιούνται για αναχρονισμούς στο φιλμ του Νόλαν, καυτηριάζοντας περικεφαλαίες και τριήρεις που δεν υπήρχαν στην εποχή που εκτιμάται ότι εκτυλίσσεται ο Τρωϊκός πόλεμος, κάποιοι άλλοι απολαμβάνουν το θέαμα...



Σημειώνεται ότι μια ομάδα πάνω από 100 συντελεστών, μαζί με σπουδαίους ηθοποιούς όπως ο Ματ Ντέιμον, έφτασε στη χώρα μας για τις ανάγκες της ταινίας.



Η ιστορία του Οδυσσέα ξετυλίγεται στη μαγευτική Βοϊδοκοιλιά, στη σπηλιά του Νέστορα, στην Ακροκόρινθο και τη Μεθώνη.

