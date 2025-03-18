«Sgt. Rock»: Ο Κόλιν Φάρελ στο στόχαστρο της DC για τον εμβληματικό ρόλο

Ο Κόλιν Φάρελ βρίσκεται σε συζητήσεις για να διευρύνει την παρουσία του στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC.

Σύμφωνα με το Deadline, ο σταρ του «The Penguin» βρίσκεται στο στόχαστρο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Sgt. Rock», μια μεταφορά του ομώνυμου κόμικ από τον σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο. Αρχικά, ο Ντάνιελ Κρεγκ είχε προταθεί για το πρότζεκτ αλλά αποχώρησε από τις συζητήσεις τον Φεβρουάριο.

Ο Sgt. Rock, δημιούργημα των Ρόμπερτ Κάνιγκερ και Τζο Κιούμπερ είναι ένας ηρωικός λοχίας του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Έκανε ντεμπούτο το 1959 στο τεύχος της DC, «Our Army at War». Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν και άλλες προσπάθειες στο παρελθόν να μεταφερθεί ο χαρακτήρας στη μεγάλη οθόνη με τον Μπρους Γουίλις και τον 'Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ, αλλά δεν ευοδώθηκαν.

Η κινηματογραφική μεταφορά του «Sgt. Rock» αναπτύσσεται υπό την εποπτεία των Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν και αποτελεί μέρος του νέου κινηματογραφικού σύμπαντος της DC. Ο σεναριογράφος των «Challengers» και «Queer», Τζάστιν Κουρίτσκες, έχει αναλάβει το σενάριο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμμετοχή του Φάρελ στην ταινία εξαρτάται από τον προγραμματισμό του, καθώς ο ηθοποιός έχει ήδη δεσμευτεί για τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Sugar» στο Apple TV+ και για την ταινία «The Ballad of a Small Player» του Έντουαρντ Μπέργκερ.

Τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

