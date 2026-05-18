Οι εκτεταμένες ταινίες δράσης με εξωγήινους σπάνια διεκδικούν τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών. Όμως το "Hope" του Να Χονγκ-τζιν δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Λίγες ταινίες είχαν δημιουργήσει τόσο μεγάλη προσμονή στις Κάννες. Έχουν περάσει δέκα χρόνια από την τελευταία ταινία του Να, το καταξιωμένο θρίλερ "The Wailing" του 2016. Ενώ άλλοι Κορεάτες δημιουργοί ταινιών είδους, όπως ο Μπονγκ Τζουν-χο, έχουν αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση, για πολλούς σινεφίλ ο Να θεωρείται εδώ και καιρό άξιος μιας διεθνούς αναγνώρισης που μπορεί να προσφέρει μόνο μια πρεμιέρα στις Κάννες.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο σκηνοθέτης ένιωθε άνετα λίγες ώρες πριν από την προβολή της ταινίας. «Είμαι πραγματικά πολύ αγχωμένος», δήλωσε σε συνέντευξή του δίπλα στην παραλία των Καννών. «Δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν τόσο αγχωτικό, σε σημείο να μην μπορώ να κοιμηθώ».

Η ταινία του Να, μία από τις ακριβότερες παραγωγές στην ιστορία του κορεατικού κινηματογράφου, δεν αφήνει ούτε στιγμή ανάσας. Μέσα σε δύο ώρες και σαράντα λεπτά, μια ιστορία που ξεκινά με το παραμορφωμένο κουφάρι ενός νεκρού ταύρου εξελίσσεται με ξέφρενο και αιματηρό ρυθμό σε ένα κοσμικών διαστάσεων, παράτολμο sci-fi έπος.

Η ασταμάτητη ένταση του φιλόδοξου αυτού μπλοκμπάστερ άφησε το κοινό των Καννών άλλοτε αποσβολωμένο, άλλοτε μπερδεμένο και άλλοτε ενθουσιασμένο. Η Τζέσικα Κιανγκ του Variety το χαρακτήρισε «ξεκαρδιστικό, χαοτικό, υπερβολικά μεγάλο και ταυτόχρονα μερικές από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές δράσης της χρονιάς».

Ο Χουάνγκ Τζονγκ-μιν υποδύεται τον αρχηγό της αστυνομίας στο χωριό Hope, όπου η έρευνα για την επίθεση στον ταύρο μετατρέπεται γρήγορα σε ένα φρενήρες κυνηγητό μέσα από την αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη της Κορέας. Στην πορεία τον ακολουθεί μια ακόμη αστυνομικός, την οποία υποδύεται η Τζουνγκ Χο-γιεόν, ενώ ο ξάδελφος του αρχηγού, τον οποίο παίζει ο Ζο Ιν-σουνγκ, ακολουθεί διαφορετικά ίχνη μέσα στο δάσος.

Το πώς ακριβώς το "Hope" περνά από το σημείο Α στο σημείο Β αποτελεί μεγάλο μέρος της διασκέδασης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι Μάικλ Φασμπέντερ και Αλίσια Βικάντερ υποδύονται εξωγήινους.

«Ήθελα να αφηγηθώ μια ιστορία που ξεκινά από κάτι πολύ ασήμαντο και καταλήγει να επηρεάζει ολόκληρο το σύμπαν», λέει ο Να. «Για να το πετύχω αυτό, ένιωσα πως έπρεπε να ενσωματώσω εξωγήινους».

Το πόσο τεράστια θα γινόταν η ιστορία χρειάστηκε χρόνο για να το αποφασίσει. Τελικά επέλεξε να δείξει μόνο ένα μέρος της στην ταινία. Ένα sequel που διαδραματίζεται στο διάστημα και επικεντρώνεται περισσότερο στους χαρακτήρες των Φασμπέντερ και Βικάντερ έχει ήδη γραφτεί.

Ο Να έτρεχε μέχρι τελευταία στιγμή για να ολοκληρώσει το μοντάζ εγκαίρως για τις Κάννες. Μιλώντας μέσω διερμηνέα, έμοιαζε με δημιουργό που έχει απορροφηθεί επί χρόνια από τις αμέτρητες εκδοχές αυτής της ιστορίας.

«Δεν μου φάνηκαν δέκα χρόνια. Μόνο τώρα συνειδητοποιώ πόσο μεγάλο ταξίδι ήταν», λέει. «Το μοντάζ πήρε πολύ χρόνο. Τα CGI εφέ πήραν αιώνες».

Για τους Κορεάτες πρωταγωνιστές της ταινίας, ο βασικός λόγος συμμετοχής ήταν ο ίδιος ο Να Χονγκ-τζιν. Όταν ρωτήθηκε γιατί δέχτηκε τον ρόλο, ο Ζο απάντησε απλά: «Επειδή είναι ο Να Χονγκ-τζιν. Τίποτε άλλο».

Η Τζουνγκ ελπίζει ότι η ταινία θα φέρει το έργο του σκηνοθέτη σε νέο κοινό. «Έχει μια πραγματικά σπουδαία φιλμογραφία», λέει. «Θα ήταν ωραίο να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο κοινό».

Ο Χουάνγκ, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της Νότιας Κορέας, συνεργάζεται ξανά με τον Να μετά το "The Wailing". Σχεδόν αμέσως μετά ξεκίνησαν να συζητούν για μια νέα ταινία μαζί. Ήταν ο πρώτος ηθοποιός που υπέγραψε για το "Hope".

«Εμείς οι ηθοποιοί έχουμε πίστη ότι όποια ταινία κι αν κάνει, θα είναι καλή», λέει ο Χουάνγκ με χιούμορ. «Αλλά δεν νομίζω ότι εκείνος ξέρει πολλούς καλούς ηθοποιούς».

Παρότι το «Hope» βασίζεται σε εντυπωσιακές και μακροσκελείς σκηνές δράσης, η ταινία στηρίζεται επίσης στα βαριά θεματικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έργο του Να, ιδιαίτερα το "The Wailing".

Οι αλλαγές ύφους και οπτικής - από monster movie σε επιστημονική φαντασία - βρίσκονται στον πυρήνα της ιδέας που οδήγησε τον σκηνοθέτη στη μεγαλύτερη παραγωγή της καριέρας του. Για εκείνον, όλα ξεκίνησαν από την ανθρώπινη δυσκολία να κατανοήσει το διαφορετικό.

«Ξεκίνησα εστιάζοντας στην ξενοφοβία και στα ζητήματα των μεταναστών», εξηγεί. «Καθώς ανέπτυσσα την ιστορία, μετατράπηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο».

«Σε κάθε μεγάλη τραγωδία, τα πράγματα δεν ξεκινούν απαραίτητα από κακή πρόθεση. Όλα αρχίζουν από τη διαφορά στην οπτική», λέει. «Αυτές οι συγκρούσεις οπτικών και οι παρεξηγήσεις είναι που οδηγούν στις συγκρούσεις. Αυτό ήθελα να εξερευνήσω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.