Η ηθοποιός Σίλβια Πινάλ, μούσα του Μπουνιουέλ, απεβίωσε στα 93 της χρόνια

Η μεξικανή ηθοποιός Σίλβια Πινάλ, μούσα του ισπανού σκηνοθέτη Λουίς Μπουνιουέλ, που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ Καννών το 1961 με το φιλμ «Βιριδιάνα», απεβίωσε χθες Πέμπτη σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσαν η κυβέρνηση και ο τηλεοπτικός όμιλος TelevisaUnivision.

«Η κληρονομιά της ως καλλιτέχνιδας και η συμβολή της στον πολιτισμό μας είναι αξέχαστες», τόνισε μέσω X η υπουργός Πολιτισμού Κλαούδια Κουριέλ δε Ικάσα.

Η Σίλβια Πινάλ είναι «από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία» της λεγόμενης χρυσής εποχής του μεξικανικού κινηματογράφου (1940-1960), τόνισε από πλευράς του σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο όμιλος TelevisaUnivision.

Πέρα από την ταινία «Βιριδιάνα» του Μπουνιουέλ -γαλλοϊσπανική συμπαραγωγή, απαγορεύτηκε την εποχή στην Ισπανία και κατακρίθηκε από το Βατικανό, μολαταύτα έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1961- η πρωταγωνίστρια εμφανίστηκε σε άλλα δυο φιλμ του εξόριστου στο Μεξικό σκηνοθέτη από την Ισπανία (στη σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία «Εξολοθρευτής Άγγελος» (El Ángel Exterminador) το 1962, στην επίσης σουρεαλιστική ταινία «Ο Σιμών της ερήμου» (Simón del desierto) το 1964, στην οποία ενσάρκωσε τον σατανά).

Συνολικά, έπαιξε ρόλους σε 84 ταινίες και 42 θεατρικά έργα, ανέφερε ο TelevisaUnivision, υπογραμμίζοντας επίσης τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές σειρές — συνολικά, περιεχόμενο διάρκειας 5.000 ωρών του δικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

