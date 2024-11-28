Barry Keoghan: Θα είναι ο Ρίνγκο Σταρ στις ταινίες για τους Beatles

Ο Μπάρι Κιόγκαν πρόκειται να υποδυθεί τον Ρίνγκο Σταρ στις τέσσερις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες για τους Beatles σε σκηνοθεσία του Σαμ Μέντες, όπως αποκάλυψε ίδιος ο ντράμερ των «Fab Four».

Ο Ρίνγκο Σταρ αναφέρθηκε στην επιλογή του ηθοποιού κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης στο ET λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Πιστεύω ότι κάπου κάνει μαθήματα ντραμς και ελπίζω όχι πάρα πολλά».

Σύμφωνα με το Variety, ωστόσο, δεν έχει οριστικοποιηθεί επίσημα καμία συμφωνία για τις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες των Beatles, οι οποίες γίνονται με την πλήρη έγκριση και την άδεια για τα μουσικά δικαιώματα του συγκροτήματος. Άλλοι ηθοποιοί που έχουν συνδεθεί με το έργο είναι ο Χάρις Ντίκινσον, ο Τζόζεφ Κουίν και ο Πολ Μέσκαλ.

Σε παραγωγή της Sony Pictures, οι τέσσερις ξεχωριστές ταινίες θα «αφηγηθούν αλληλοσυνδεόμενες ιστορίες, μία από τη σκοπιά κάθε μέλους του συγκροτήματος».

Ο Κιόγκαν πρόσφατα συμμετείχε στη σειρά «Masters of the Air» της Apple TV+ και έκανε μια αξέχαστη εμφάνιση στην ταινία «Saltburn» πέρυσι. Στη συνέχεια, θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Peaky Blinders» του Netflix μαζί με τον Κίλιαν Μέρφι και τη Ρεμπέκα Φέργκιουσον.

Ο Ρίνγκο Σταρ επιστρέφει στη μουσική κάντρι με νέο άλμπουμ με τίτλο «Look Up», παραγωγός και συνδημιουργός του οποίου είναι ο T Bone Burnett.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

