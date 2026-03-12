«Hokum»: Το τρέιλερ της νέας ταινίας τρόμου του Ντάμιαν Μακάρθι με τον Άνταμ Σκοτ

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Neon, το επίσημο τρέιλερ για την ταινία τρόμου «Hokum» του Ιρλανδού σκηνοθέτη Ντάμιαν Μακάρθι (Damian McCarthy), ο οποίος επιστρέφει μετά το ανατριχιαστικό «Oddity» του 2024.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Άνταμ Σκοτ (Adam Scott), ο οποίος έχει ιρλανδικές ρίζες, ηγείται του καστ πλαισιωμένος από τους Πίτερ Κούναν (Peter Coonan), Ντέιβιντ Γουίλμοτ (David Wilmot), Όστιν Αμέλιο (Austin Amelio), Φλόρενς Όρντες (Florence Ordesh), Γουίλ Ο'Κόνελ (Will O'Connell) και Μάικλ Πάτρικ (Michael Patric).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί «τον μοναχικό μυθιστοριογράφο Ohm Bauman (Σκοτ), ο οποίος αποσύρεται σε ένα απομακρυσμένο πανδοχείο για να σκορπίσει τις στάχτες των γονιών του. Εκεί, οι ιστορίες του προσωπικού για μια μάγισσα που στοιχειώνει τη σουίτα αρχίζουν να κυριεύουν το μυαλό του. Σύντομα, τρομακτικά οράματα και μια σοκαριστική εξαφάνιση τον παρασύρουν σε μια εφιαλτική αναμέτρηση με τα πιο σκοτεινά βιώματα του παρελθόντος του».

Την παραγωγή υπογράφουν μεταξύ άλλων, οι Ρόι Λι (Roy Lee), Στίβεν Σνάιντερ (Steven Schneider) και Ντέρεκ Ντοσί (Derek Dauchy). Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή των Cweature Features, Image Nation Abu Dhabi, Tailored Films και Spooky Pictures.

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, το «Hokum» αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ SXSW το Σαββατοκύριακο στο Όστιν του Τέξας πριν το ντεμπούτο στις αίθουσες την 1η Μαΐου.

Δείτε το τρέιλερ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

