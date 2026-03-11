Η Netflix πληρώνει έως και 600 εκατ. δολάρια για την εταιρεία AI κινηματογράφησης, InterPositive

Ο κολοσσός του streaming Netflix θα πληρώσει έως και 600 εκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία κινηματογραφικής παραγωγής με τεχνητή νοημοσύνη InterPositive του Ben Affleck, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Το πραγματικό τίμημα, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά, ήταν χαμηλότερο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Οι ιδιοκτήτες της InterPositive αναμένεται να λάβουν ακόμη περισσότερα χρήματα εάν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι απόδοσης.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δείχνει ότι το Χόλιγουντ αρχίζει να αποδέχεται την ιδέα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία περιεχομένου. Η Netflix δεν είχε αποκαλύψει τότε τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

Η InterPositive αποτελεί την πρώτη εξαγορά της Netflix μετά την αποχώρησή της από τον «πόλεμο προσφορών» για την Warner Bros. Discovery, όταν η προσφορά της Skydance Media για την Paramount Global κρίθηκε ανώτερη.

Ο βραβευμένος με Oscar ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπεν Άφλεκ ίδρυσε την InterPositive το 2022, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να διατηρεί τη «κινηματογραφική λογική» και να διορθώνει προβλήματα παραγωγής, όπως λάθη φωτισμού ή ελλείποντα πλάνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.