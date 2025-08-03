«Goat»: Λαμπεροί πρωταγωνιστές στο φωνητικό καστ της ταινίας κινουμένων σχεδίων της Sony

Η Jennifer Hudson, ο Aaron Pierre και ο ράπερ Jelly Roll μαζί με τους Ayesha Curry, Andrew Santino, Bobby Lee, Sherry Cola και Eduardo Franco είναι οι νέες προσθήκες του φωνητικού καστ της επερχόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων της Sony, «Goat». Οι ηθοποιοί συμπληρώνουν το ήδη ανακοινωμένο καστ των Stephen Curry, Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Nick Kroll, Nicola Coughlan, David Harbour, Jenifer Lewis και Patton Oswalt.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη κωμωδία δράσης που διαδραματίζεται στον κόσμο των ζώων σε σκηνοθεσία των Tyree Dillihay και Adam Rosette. Η πλοκή ακολουθεί τον Will, μια φιλόδοξη μικρή κατσίκα που έχει την μοναδική ευκαιρία να παίξει roarball - ένα απαιτητικό άθλημα στο οποίο συμμετέχουν τα ταχύτερα και τα πιο άγρια ζώα στον κόσμο. Οι συμπαίκτες του Will δεν είναι ενθουσιασμένοι που έχουν ένα μικρό κατσικάκι στο ρόστερ τους, ενώ ο ίδιος είναι αποφασισμένος να κάνει την ανατροπή και να αποδείξει μια για πάντα ότι «οι μικροί μπορούν να παίξουν μπάλα».

«Η σκηνοθεσία ενός φωνητικού καστ σε ταινία κινουμένων σχεδίων είναι σαν να διευθύνεις μουσικούς σε μια ορχήστρα και το «Goat» είναι το έργο», δήλωσαν οι σκηνοθέτες. «Είμαστε εξαιρετικά ευλογημένοι που σκηνοθετούμε αυτό το απίστευτο καστ, το οποίο προσφέρει γοητεία, δημιουργικότητα και γέλιο σε αυτό το γράμμα αγάπης μας προς τον αουτσάιντερ» συμπλήρωσαν.

Παραγωγοί της ταινίας είναι ο Stephen Curry και ο Erick Peyton για λογαριασμό της Unanimous Media και οι Michelle Raimo Kouyate, Adam Rosenberg και Rodney Rothman για την Modern Magic. Ο David Schulenburg είναι συμπαραγωγός, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Rick Mischel και Fonda Snyder, σύμφωνα με το Deadline.

«Η ταινία είναι μια περιπέτεια, γεμάτη ενέργεια, γέλιο και ψυχή και ελπίζουμε ότι το κοινό θα δει τον εαυτό του σε αυτούς τους χαρακτήρες. Το καλύτερο; Μόλις τώρα ξεκινάμε», ανέφεραν οι παραγωγοί Peyton και Curry.

Σε συνεργασία με το NBA, η Sony Pictures Animation θα παρουσιάσει το «Goat» στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Φεβρουαρίου 2026, παράλληλα με το επερχόμενο All-Star Weekend που θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.