Στις αίθουσες το καλοκαίρι του 2027 το «The Comebacker» με τον Τομ Χανκς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Sony Pictures ανακοίνωσε ότι η ταινία «The Comebacker», με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιουλίου 2027.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει η Μαριέλ Χέλερ, επαναφέροντας τη συνεργασία της με τον Τομ Χανκς μετά την επιτυχημένη ταινία «A Beautiful Day in the Neighborhood».

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Κάλουμ Τέρνερ, Bad Bunny και Κόλμαν Ντομίνγκο.

Η Sony Pictures ανακοίνωσε ότι η ταινία «The Comebacker», με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 30 Ιουλίου 2027.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαριέλ Χέλερ, σε μια παραγωγή που επανενώνει τη δημιουργό με τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στο «A Beautiful Day in the Neighborhood».

Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν οι Κάλουμ Τέρνερ, Bad Bunny και Κόλμαν Ντομίνγκο. Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Ντέιβ Έγκερς που κυκλοφόρησε το 2024 σε διασκευή της Χέλερ. Περιγράφεται ως μια «επιστολή αγάπης» προς το μπέιζμπολ, με τον Χανκς να φοράει ξανά τη φανέλα του αθλήματος για πρώτη φορά μετά την εμβληματική ταινία «A League of Their Own», σχεδόν 35 χρόνια πριν.

Ο σταρ θα υποδυθεί τον προπονητή ενός παίκτη του Major League του οποίου η ζωή ανατρέπεται μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Σύμφωνα με το Deadline την ίδια ημέρα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες και το «A Quiet Place Part III» της Paramount.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.