«The Mandalorian and Grogu»: Νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Jeremy Allen White

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «The Bear», Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ, εντάχθηκε στο καστ της νέας ταινίας του πολυαγαπημένου κινηματογραφικού σύμπαντος «Star Wars», με τίτλο «The Mandalorian and Grogu». Όπως επιβεβαίωσε το Deadline, θα δώσει τη φωνή του στον Rotta the Hutt, τον γιο του διαβόητου Jabba the Hut.

Το πρότζεκτ σηματοδοτεί τη πρώτη συμμετοχή του σε μεγάλο franchise μετά τον βραβευμένο με Emmy ρόλο του στο «The Bear» του FX». Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει τα γυρίσματα ως Μπρους Σπρίνγκστιν στην ταινία «Deliver Me From Nowhere», σε σκηνοθεσία Σκοτ Κούπερ.

Ο Τζον Φαβρό, ο οποίος δημιούργησε την σειρά «The Mandalorian» για το Disney+, θα σκηνοθετήσει την νέα ταινία η οποία, αξίζει να σημειωθεί, πως θα είναι η πρώτη που θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες μετά το «The Rise of Skywalker» του 2019. Το σενάριο συνέγραψε ο σκηνοθέτης μαζί με τον Ντέιβ Φιλόνι.

Το έργο που υπόσχεται να ταξιδέψει τους θαυμαστές της σε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο του «Star Wars», θα ενώσει τον Tζέρεμι 'Αλεν Γουάιτ, με τον Πέδρο Πασκάλ και την πρωταγωνίστρια των Ghostbusters Σιγκούρνεϊ Γουίβερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

