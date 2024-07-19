Δόθηκε στη δημοσιότητα από την 20th Century Studios, το δεύτερο και τελευταίο τρέιλερ για το νεότερο κινηματογραφικό κεφάλαιο του franchise «Alien», σε παραγωγή Ρίντλεϊ Σκοτ.

Η σκηνοθεσία του «Alien: Romulus» είναι του Ουρουγουανού Fede Alvarez, σε σενάριο που συνέγραψε με τον συνεργάτη του Rodo Sayagues πάνω στους χαρακτήρες που είχαν δημιουργήσει οι Νταν Ο' Μπάνον και Ρόναλντ Σούσετ.

Σημειώνεται ότι η έβδομη ταινία του εμβληματικού franchise θα είναι η πρώτη που θα κυκλοφορήσει κάτω από την «ομπρέλα» της Disney.

«Ενώ ψάχνουν στα βάθη ενός εγκαταλελειμμένου διαστημικού σταθμού, μια ομάδα νεαρών διαστημικών αποίκων έρχεται αντιμέτωπη με την πιο τρομακτική μορφή ζωής στο σύμπαν» αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Πρωταγωνιστούν οι Κάιλι Σπένι, Ιζαμπέλα Μερσέντ, Ντέιβιντ Τζόνσον, Άρτσι Ρενό, Σπάικ Φερν και Αϊλίν Γου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

