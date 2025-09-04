Λογαριασμός
Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε με ροζ κοστούμι, ροζ σανδάλια και ροζ πεντικιούρ - Κι ήταν υπέροχος… (video-φωτό)

«Το ροζ είναι απλώς ένα όμορφο χρώμα. Και νιώθω αρκετά ασφαλής με την αρρενωπότητά μου», έχει δηλώσει ο διάσημος ηθοποιός 

Ο Τζέισον Μομόα

Ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) «έκλεψε» την παράσταση στην πρεμιέρα του «In the Hand of Dante» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, φορώντας ένα ροζ κουστούμι στο κόκκινο χαλί. Όμως οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που απογείωσαν το σύνολο: Το συνδύασε με ροζ σανδάλια Birkenstock και έβαψε τα νύχια των ποδιών του στο ίδιο χρώμα.

Ο Τζέισον Μομόα

Ο 46χρονος ηθοποιός φόρεσε μαύρα γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας μια στιλάτη και χαλαρή εμφάνιση. Τα Birkenstock του ήταν από δέρμα αγελάδας και προέρχονταν από τη συνεργασία της εταιρείας με την Concepts για το 2023. Μάλιστα, ο ίδιος πόζαρε στο κόκκινο χαλί για να δείξει τα σανδάλια και τα ροζ νύχια του. Καλό το πεντικιούρ... 

Έχει φορέσει ξανά ροζ στο κόκκινο χαλί, όπως στα Όσκαρ του 2019, όπου είχε εμφανιστεί με βελούδινο σμόκιν Fendi και ασορτί ροζ scrunchie στον καρπό. Το 2020 είχε δηλώσει στο περιοδικό «InStyle»: «Το ροζ είναι απλώς ένα όμορφο χρώμα. Και νιώθω αρκετά ασφαλής με την αρρενωπότητά μου. Δεν με νοιάζει τι πιστεύει ο κόσμος».

Ο Τζέισον Μομόα

Ο Τζέισον Μομόα

Ο Χαβανέζος ηθοποιός λατρεύει, επίσης. τα Birkenstock και φόρεσε άλλο ένα ροζ ζευγάρι στην προώθηση της ταινίας «A Minecraft Movie» στο Μεξικό, τον Μάρτιο. Προκάλεσε αίσθηση τον Ιούλιο όταν ξύρισε τα χαρακτηριστικά του γένια ενόψει των γυρισμάτων του τρίτου μέρους του «Dune», λέγοντας στο Instagram: «Είχα να ξυριστώ έξι χρόνια, και να ‘μαστε πάλι εδώ». Παραδέχτηκε ότι δεν του αρέσει το ξυρισμένο πρόσωπο: «Γ@αμ@το, το μισώ!», δήλωσε. Ο Momoa είναι σε σχέση με την ηθοποιό Adria Arjona, 33 ετών, μετά το διαζύγιό του με τη Lisa Bonet. 

