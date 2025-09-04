Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ενδέχεται να παντρευτούν στο Ρόουντ Άιλαντ, όπως αποκαλύπτει η «Page Six». Ενώ ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ζευγάρι δεν βιάζεται να παντρευτεί, πηγή που μίλησε στο μέσο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα παντρευτούν το επόμενο καλοκαίρι στο Ρόουντ Άιλαντ. Εκείνη βιάζεται να κάνει παιδιά».

Αν και ένας γάμος τόσο υψηλού προφίλ μπορεί να προκαλέσει παράπονα από τους ντόπιους (θυμηθείτε τον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία), ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Dan McKee, υποστηρίζει το ζευγάρι να επιλέξει την πολιτεία του για τον γάμο τους.

Το Ρόουντ Άιλαντ, η μικρότερη σε έκταση πολιτεία των ΗΠΑ, χωράει 430 φορές μέσα στην Αλάσκα, τη μεγαλύτερη πολιτεία των ΗΠΑ. Μάλιστα, υπάρχει μια θεωρία ότι το όνομα της πολιτείας μπορεί να προέρχεται από το ελληνικό νησί της Ρόδου. Ο Ιταλός εξερευνητής Τζιοβάνι ντα Βερατσάνο, ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στην περιοχή, περιέγραψε το μέρος ως ένα νησί περίπου στο μέγεθος της Ρόδου. Την εποχή εκείνη, η Ρόδος ήταν σημαντικός εμπορικός κόμβος.

«Το Ρόουντ Άιλαντ έχει μερικές από τις καλύτερες τοποθεσίες για γάμους στον κόσμο», είπε ο McKee σε μια αναδημοσίευση της ανακοίνωσης του γάμου του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα.

Επίσης, όπως έχει γίνει γνωστό η έπαυλη της ποπ σταρ στην περιοχή Watch Hill, της πόλης Westerly, βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανακαίνιση, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής που δημοσίευσε η «Providence Journal».

Οι ανακαινίσεις θα περιλαμβάνουν μια νέα πτέρυγα με ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο και περισσότερα μπάνια, καθώς και μια ανακαίνιση στην κουζίνα. Η Σουίφτ αγόρασε το σπίτι το 2013 για 17,5 εκατομμύρια δολάρια και ήδη περιλαμβάνει 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια και 5,23 στρέμματα με κήπους και πισίνα. Δεν είναι σαφές εάν η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα.

Το αρχοντικό έγινε διάσημο για τα λαμπερά πάρτι της Σουίφτ για την 4η Ιουλίου. Και τον περασμένο Αύγουστο, ο Kέλσι και ο συμπαίκτης του στους Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, εθεάθησαν σε ένα από τα πάρτι της στην πισίνα. Η Σουίφτ, μάλιστα, απαθανάτισε το κτήμα στην επιτυχία της, «The Last Great American Dynasty», από το άλμπουμ του 2020 με τίτλο «Folklore».

Η ανακοίνωση των αρραβώνων της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι αποτέλεσε το πιο πρόσφατο παράδειγμα της τεράστιας επιρροής της τραγουδίστριας στον εταιρικό και οικονομικό κόσμο των ΗΠΑ. Η ερμηνεύτρια μοιράστηκε την είδηση μέσα από κοινή ανάρτηση στα social media με τον πλέον αρραβωνιαστικό της, τον παίκτη του NFL Τράβις Κέλσι, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές αλλά και μεγάλη κίνηση σε μετοχές και στοιχηματικές αγορές.

Στην κοινή ανάρτησή του στο Instagram, το ζεύγος έγραψε: «Η καθηγήτρια των αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται». Μάλιστα, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφίες που έδειχναν τον Κέλσι να κάνει πρόταση γάμου στη Σουίφτ, η οποία φορούσε ένα δαχτυλίδι στο δεξί χέρι. Το δαχτυλίδι δημιουργήθηκε από την Αμερικανίδα Κίντρεντ Λιούμπεκ, σε συνεργασία με τον ίδιο τον Κέλσι.

