«Eternity»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας με την Ελίζαμπεθ Όλσεν

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την A24, το δεύτερο τρέιλερ της ρομαντικής κομεντί «Eternity», με πρωταγωνιστές την Ελίζαμπεθ Όλσεν και τους Μάιλς Τέλερ και Κάλουμ Τέρνερ. Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) τον περασμένο μήνα, περιστρέφεται γύρω από την Joan (Όλσεν), η οποία μετά τον θάνατό της έχει μία εβδομάδα να αποφασίσει, με ποιον θέλει να περάσει την αιωνιότητα: με τον Larry (Τέλερ), τον σύντροφό της στη ζωή, ή με τον Luke (Τέρνερ), την πρώτη της αγάπη που πέθανε νέος στον πόλεμο και την περιμένει για δεκαετίες.

Το νέο τρέιλερ προσφέρει μια βαθύτερη ματιά στον συναισθηματικό και μαγικό κόσμο της ταινίας, όπου η αγάπη, η απώλεια και οι επιλογές ακολουθούν τους χαρακτήρες και στη μεταθανάτια ζωή.

Το καστ συμπληρώνουν η Μπέτι Μπάκλεϊ, ο Τζον Ερλι και η βραβευμένη με Όσκαρ Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ. Το σενάριο της ταινίας γράφτηκε από τον Πάτρικ Κανίν και συμπεριλήφθηκε στη φημισμένη «Black List» του 2022. Ο Ντέιβιντ Φρέν ανέλαβε τη σκηνοθεσία και την επιμέλεια του σεναρίου στις αρχές του 2024, ενώ τη μουσική έγραψε ο Ντέιβιντ Φλέμινγκ.

Πηγή: skai.gr

