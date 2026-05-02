Η Έμιλι Μέιτλις (Emily Maitlis), η δημοσιογράφος πίσω από την πολύκροτη συνέντευξη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου σχετικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν στην εκπομπή «Newsnight» του BBC, επιστρέφει με μια νέα παραγωγή.

Το ντοκιμαντέρ θα επικεντρώνεται στα αρχεία Έπσταϊν, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία για τον δισεκατομμυριούχο χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Με προσωρινό τίτλο «The Epstein Files», η επερχόμενη παραγωγή θα παρουσιάσει μαρτυρίες επιζώντων σε πρώτο πρόσωπο, καθώς «και μια ενδελεχή ανάλυση εγγράφων, κυκλωμάτων και ισχυρών προσωπικοτήτων που συνδέονταν με την πολυετή εγκληματική δράση του Έπσταϊν», σύμφωνα με το Channel 4.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

