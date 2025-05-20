Tim Roth: Δεν υπάρχει θεραπεία για το πένθος - Έχασε τον 25χρονο γιο του από καρκίνο

Ο Βρετανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Τιμ Ροθ (Tim Roth) σε συνέντευξή του στον Guardian, μίλησε για την αντιμετώπιση του πένθους με αφορμή τη πρόσφατη ταινία του, την οποία γύρισε λίγους μήνες πριν το θάνατο του γιου, Κόρμακ.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Ντεζιρέ Νοσμπούς, το «Poison», ξετυλίγει την ιστορία «ενός αποξενωμένου ζευγαριού που αναγκάζεται να έρθει κοντά, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του γιου τους».

«Η ταινία πραγματεύεται κάτι που τώρα είναι πολύ οδυνηρό για την οικογένειά μου», ανέφερε με λονδρέζικη προφορά ο ηθοποιός. «Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να πενθήσεις. Οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά, αλλιώς θα υπήρχε θεραπεία για αυτό», πρόσθεσε. Τα γυρίσματα της ταινίας, στην οποία ο Ροθ συμπρωταγωνιστεί με την Τρίνε Ντίρχολμ, έγιναν σε ένα νεκροταφείο στο Λουξεμβούργο.

There's an excellent new article from The Guardian. A part of the interview was done last year in Galway (July during the Irish 'Poison' premiere) and another part earlier this month.



"I actually love [acting] more and more at the moment." 🥰



🔗: https://t.co/Dp4Y1sV5Kq pic.twitter.com/aBX5rnuQDy — Tim Roth News (@Tim_Roth_News) May 19, 2025

Ο ηθοποιός, ο οποίος ζει στο Λος Άντζελες με την οικογένειά του, παραδέχτηκε ότι σκεφτόταν να παραιτηθεί λόγω της απόστασης, αλλά ο Κόρμακ ο οποίος «έφυγε» νικημένος από τον καρκίνο, σε ηλικία 25 ετών, επέμενε να συνεχίσει τα γυρίσματα.

«Πίστευε ότι ήταν κάτι καλό και ίσως ήθελε να με βγάλει και από το σπίτι», δήλωσε ο σταρ του «Planet of the Apes».

«Είχε τη σφραγίδα της έγκρισής του, αλλιώς δεν θα το έκανα. Αν χρειαζόταν να μείνω κοντά του, θα έμενα. Σε εκείνο το σημείο προσπαθούσαμε να μείνουμε θετικοί, επειδή ήταν ακόμα μαζί μας», συμπλήρωσε.

Βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο που έγραψε η Ολλανδέζα συγγραφέας Λοτ Φέικεμανς, το «Poison» ακολουθεί ένα ζευγάρι που έχει απομακρυνθεί λόγω της απώλειας.

«Η ταινία έχει μια μεγάλη αλήθεια καθώς δείχνει ότι ο τρόπος που πενθείς είναι τόσο προσωπικός όσο ένα δακτυλικό αποτύπωμα», εξήγησε ο Ροθ προσθέτοντας: «Τώρα, με τους φίλους και την οικογένειά μου, βλέπω ότι ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά και πρέπει αυτό να γίνεται σεβαστό».

Ο πρωταγωνιστής είχε ενημερώσει τη σκηνοθέτρια για την κατάσταση του γιου του. Η ίδια του παρείχε διακριτική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Δεν πήγαινα κοντά του κάθε μέρα για να τον ρωτήσω, "Πώς είσαι;" Όλα γίνονταν με ματιές. Μερικές φορές χρειαζόταν ένα διάλειμμα και εγώ του έλεγα: "Ασφαλώς"», υπογράμμισε η Νοσμπούς.

Ο νεαρός συνθέτης και παραγωγός είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο του 2021 σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο γεννητικών κυττάρων τρίτου σταδίου.

«Αγάπη σε όλους σας παρακαλώ φροντίστε να κάνετε τα πράγματα που αγαπάτε. Η ζωή είναι μικρή. Είναι χάος. Και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα είσαι εσύ. Να είστε καλά και να πηγαίνετε στο γιατρό», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

