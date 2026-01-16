Το 2025 ήταν η χρονιά του «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, όμως το 2026 φαίνεται να ανήκει ολοκληρωτικά, στο «The Bride». Η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα της Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία επαναπροσδιορίζει το «Η νύφη του Φρανκενστάιν» με μια πανκ ροκ αισθητική, αποτελεί ήδη μία από τις πλέον αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.

Με ένα κορυφαίο καστ που περιλαμβάνει την Τζέσι Μπάκλεϊ στον ρόλο της Νύφης και τον Κρίστιαν Μπέιλ ως το τέρας του Φρανκενστάιν, οι προσδοκίες βρίσκονται στα ύψη. Σύμφωνα με το IndieWire, το σενάριο -το οποίο υπογράφει η ίδια η Τζίλενχαλ- είναι εμπνευσμένο τόσο από το εμβληματικό γοτθικό μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλεϊ (1818) όσο και από την κλασική ταινία του 1935, «Η Νύφη του Φρανκενστάιν».

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Ανέτ Μπένινγκ, Πενέλοπε Κρουζ, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζούλιαν Χαφ, Τζον Μάγκαρο και Τζέικ Τζίλενχαλ. Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, η σκηνοθέτις εξήγησε πως το όραμά της για την ταινία πηγάζει από τον συγκλονιστικό αντίκτυπο που άφησε η Έλσα Λάντσεστερ στο κοινό του 1935, παρά τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής της στην οθόνη.

«Η Έλσα Λάντσεστερ, η αυθεντική Νύφη του Φρανκενστάιν, ασκεί μια μοναδική γοητεία. Η εμφάνισή της και μόνο εκπέμπει κάτι το επιβλητικό. Όταν όμως παρακολούθησα την ταινία, την οποία δεν είχα δει, αντιλήφθηκα πως πρόκειται για έναν βουβό ρόλο», δήλωσε η Τζίλενχαλ.

«Αυτό που βρήκα πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι η ταινία "Η Νύφη του Frankenstein", στην πραγματικότητα δεν αφορά καθόλου τη Νύφη, κι όμως η Λάντσεστερ αφήνει τέτοιο αποτύπωμα, παρόλο που εμφανίζεται για τρία λεπτά και είναι βουβή. Γιατί; Λοιπόν, γιατί είναι, με ένα τρόπο, καθηλωτική», συμπλήρωσε.

