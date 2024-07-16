Λογαριασμός
«Anora»: Μια ιστορία αγάπης από τον Sean Baker - Δείτε το trailer

Η Neon αναμένεται να κυκλοφορήσει την πολυαναμενόμενη ταινία στις αμερικάνικες αίθουσες στις 18 Οκτωβρίο

Anora

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της βραβευμένης με Χρυσό Φοίνικα ταινίας του Σον Μπέικερ, «Anora». Πρωταγωνιστεί η Μίκι Μάντισον, η οποία θα ζήσει το παραμύθι της Σταχτοπούτας μαζί με τους Μαρκ Εϊντελστάιν, Γιούρι Μπόρισοβ και Κάρεν Καραγκούλιαν, μεταξύ άλλων.

Η Ανι, η οποία εργάζεται ως στρίπερ σε ένα μεγάλο κλαμπ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, «γνωρίζει ένα βράδυ από το αφεντικό της το γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη.

Ο νεαρός Ιβάν θα της ζητήσει επί πληρωμή να μείνει μαζί του για μία εβδομάδα στην έπαυλη των γονιών του πριν ταξιδέψουν στο Λας Βέγκας για ένα παραμυθένιο γάμο με ένα δαχτυλίδι πολλών καρατίων και τους γονείς του να έρχονται εσπευσμένα για την ακύρωσή του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

