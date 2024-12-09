BAFTA 2025: Ο David Tennant επιστρέφει ως οικοδεσπότης της λαμπερής τελετής

Ο διάσημος ηθοποιός Ντέιβιντ Τέναντ θα έχει τον ρόλο του παρουσιαστή στην τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) για το 2025.

Η τελετή, η μεγαλύτερη κινηματογραφική βραδιά του Ηνωμένου Βασιλείου, θα διεξαχθεί και πάλι στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με τον Τέναντ να συνεχίζει ως οικοδεσπότης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

BACK. AGAIN.



David Tennant is returning to host the 2025 EE BAFTA Film Awards on Sunday 16 February 🤩



You are very welcome.#EEBAFTAs

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχείς που ο Ντέιβιντ Τέναντ επιστρέφει για να παρουσιάσει τα κινηματογραφικά βραβείων BAFTA 2025», δήλωσε η CEO των BAFTA, Τζέιν Μίλιχιπ.

«Είναι απόλυτη ευχαρίστηση να συνεργάζεσαι μαζί του και η φετινή εμφάνιση ήταν απλά εξαιρετική - ζεστή, πνευματώδης, έξυπνη και με μια απολαυστική πινελιά διαβολιάς. Είναι προνόμιο να μοιραζόμαστε τη μεγαλύτερη γιορτή του κινηματογράφου στη Βρετανία με το τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον κόσμο και να αναγνωρίζουμε την εξαιρετική δημιουργικότητα εκείνων που ενισχύουν τη βρετανική και παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία» συμπλήρωσε.

Οι βραχείες λίστες για όλες τις κατηγορίες των βραβείων BAFTA θα ανακοινωθούν στις 3 Ιανουαρίου 2025, ενώ οι τελικές υποψηφιότητες θα αποκαλυφθούν στις 15 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

