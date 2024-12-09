Mary: Το θρησκευτικό έπος του Netflix που εξοργίζει Παλαιστίνιους και χριστιανούς

Πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε στο Netflix, εν όψη των Χριστουγέννων, το βιβλικό έπος «Mary», το οποίο επικεντρώνεται στην ιστορία της Παρθένου Μαρίας μέσα από τα δικά της μάτια, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες και τη θυσία της για να προστατεύσει το παιδί της, τον Υιό του Θεού.

Εκτός από τον πάντα εκτός συναγωνισμού Anthony Hopkins στον ρόλο του Ηρώδη, η ταινία έχει προκαλέσει την οργή των Παλαιστινίων αλλά και τον πιο θρησκόληπτων χριστιανών, σε όλο τον πλανήτη.

Το βασικό «πρόβλημα», σύμφωνα με την Telegraph, είναι η ηθοποιός που υποδύεται την μητέρα του θεού, καθώς είναι Ισραηλινή – ειδικά τώρα με τον πόλεμο στη Γάζα και τις εντάσεις στη Μέσης Ανατολή να είναι στο «κόκκινο».

Η 22χρονη Noa Cohen υποδύεται την Μαρία και το Χ γέμισε με σχόλια του τύπου: «Ο Ιησούς, η Μαρία και όλοι σε αυτό το σόου πρέπει να είναι Παλαιστίνιοι» και «υπάρχει κάτι πολύ προσβλητικό στο να παίζεις ένας Ισραηλινός ηθοποιός τη Μαρία, ενώ το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων».

«Για τους Παλαιστίνιους, που ζουν υπό κατοχή και συνεχή εκτοπισμό, τέτοιες επιλογές (στο καστ) επιδεινώνουν μια μακρά ιστορία διαγραφής από την πολιτιστική και ιστορική αφήγηση» αναφέρει κάποιο πιο μετριοπαθές σχόλιο, βασιζόμενο στα βιβλικά εδάφη της σημερινής Παλαιστίνης.

Όσον αφορά τους συντηρητικούς Χριστιανούς, οι αντιρρήσεις τους αναφέρονται σε μεγάλο βαθμό στην παραβίαση του καθολικού δόγματος από την ταινία, καθώς δεν δείχνει τη σχέση της Μαρίας με τον Ιωσήφ ως «αγνή», και στην αμφισβητήσιμη, συνολική ιστορική ακρίβεια της ιστορίας - η τελευταία ίσως μια αναπόφευκτη συνέπεια του γεγονότος ότι σχετικά λίγα είναι γνωστά για τη ζωή της Μαρίας.

Ένα άλλο σημείο της ταινίας που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν η «σκοτεινή» εμφάνιση του Αρχάγγελου Γαβριήλ, που εμφανίζεται στην Μαρία για να της ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της στον Υιό του Θεού σχεδόν δαιμονικός.

Επίσης, ο συνδυασμός ιερού και κοσμικού της ταινίας οδηγεί σε μια πολύ μοντέρνα εικόνα, ασυμβίβαστη με το θρησκευτικό αίσθημα γύρω από την Μητέρα του θεού.

Ο σκηνοθέτης υπεραμύνεται της ανθρώπινης πλευράς της Μαρίας: «Αυτό το κενό ανάμεσα στη Μαρία το σύμβολο και τη Μαρία το πρόσωπο, είναι η ουσία της ταινίας. «Ήθελα να δώσω στον κόσμο μια απεικόνιση της πραγματικής, ανθρώπινης Mary», είπε ο D.J. Caruso.

Από την πλευρά της, η Κοέν συμφωνεί. «Ήταν μια νεαρή γυναίκα, πιθανότατα γεμάτη με τους δικούς της φόβους και αβεβαιότητες, ξαφνικά της ζητήθηκε να αναλάβει μια τεράστια ευθύνη… [θέλαμε] να μεταφέρουμε αυτή τη μεταμόρφωση, το συναισθηματικό βάρος που έπρεπε να είχε και την εσωτερική δύναμη που της επέτρεψε να κινηθεί προς τα εμπρός».

Πάντως, οι κριτικές για την ταινία –ως εκτελεστικός παραγωγός της οποίας εμφανίζεται ο αμφιλεγόμενος πάστορας Joel Osteen– δεν είναι και πολύ θετικές.

«Έχοντας σκοπό να εμπνεύσει, τα ανάμεικτα μηνύματα της ταινίας την κάνουν να βγαίνει σαν ένα κακό θρίλερ, με την ηρωίδα της ταινίας να κινείται ανάμεσα στην υπακοή, την περιφρόνηση και την παραίτηση. Δεν μπορούσα να αποφασίσω αν έβλεπα μια κακή υπερφυσική ταινία που διαδραματίζεται στην έρημο ή ένα κακό, βίαιο, φτηνό θρίλερ που διαδραματίζεται στην αρχαιότητα. Ίσως η απάντηση να είναι και τα δύο» γράφει χαρακτηριστικά το MSNBC.



