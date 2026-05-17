Από το Γουέστ Εντ στη μεγάλη οθόνη: Το «Giant» με τον Τζον Λίθγκοου έρχεται σε 900 κινηματογράφους

Το βραβευμένο με Olivier δράμα του Μαρκ Ρόζενμπλατ (Mark Rosenblatt), «Giant», το οποίο αυτή την περίοδο παρουσιάζεται στο Μπρόντγουεϊ με πρωταγωνιστή τον Τζον Λίθγκοου (John Lithgow), πρόκειται να κάνει τη διεθνή κινηματογραφική του πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου.

Η παραγωγή θα προβληθεί σε 900 κινηματογραφικές αίθουσες σε 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας.

Διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1983, λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου «The Witches» του Ρόαλντ Νταλ (Λίθγκοου) και καταγράφει «την τεταμένη συνάντηση ανάμεσα στον Bρετανό συγγραφέα με τους Αμερικανούς και Βρετανούς εκδότες του. Καθώς ο συγγραφέας είχε καταδικάσει δημόσια το Ισραήλ, υπερασπιζόμενος τους Παλαιστίνιους σε μια κριτική βιβλίου για τον πόλεμο του Λιβάνου το 1982, οι εκδότες του αγωνίζονται να διαχειριστούν τις σφοδρές αντιδράσεις που απειλούν τη φήμη του».

Η παράσταση μεταφέρεται στον κινηματογράφο μετά τις sold-out εμφανίσεις της στο θέατρο Royal Court και στο West End του Λονδίνου. Η κινηματογράφηση έγινε στο θέατρο Harold Pinter από την Trafalgar Releasing, η οποία έχει αναλάβει και τη διεθνή διανομή.

Το καστ της κινηματογραφικής εκδοχής περιλαμβάνει τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο του διάσημου συγγραφέα, τον βραβευμένο με Olivier Έλιοτ Λίβι (Elliot Levey), την υποψήφια για Tony Άγια Κας (Aya Cash), καθώς και τους Ρέιτσελ Στέρλινγκ (Rachael Stirling), Τέσα Μπόναμ Τζόουνς (Tessa Bonham Jones) και Ρίτσαρντ Χόουπ (Richard Hope). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκολας Χίτνερ (Nicholas Hytner).

«Στα 53 χρόνια της καριέρας μου και μετά από 25 παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ, σπάνια έχω βιώσει την ανταπόκριση που νιώθουμε από το κοινό κάθε βράδυ στο "Giant"», δήλωσε ο Λίθγκοου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που η παραγωγή μας θα φτάσει τώρα στις κινηματογραφικές αίθουσες όλου του κόσμου, επιτρέποντας σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους να βιώσουν τη συναισθηματική δύναμη αυτής της ιστορίας», σημείωσε.

Οι Λίθγκοου, Κας, Ρόζενμπλατ και ο σκηνοθέτης είναι υποψήφιοι για Βραβεία Tony, η απονομή των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το WOS, η παράσταση στο Μπρόντγουεϊ φιλοξενείται στο θέατρο Music Box και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

