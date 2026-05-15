«The Outsider»: Δύο οσκαρικοί κόσμοι συναντιούνται στη μεγάλη οθόνη

Η υποψήφια για Όσκαρ Ίνγκα Ιμπσντότερ Λιλέας (Inga Ibsdotter Lilleaas) θα πρωταγωνιστήσει στη βραζιλιάνικη παραγωγή «The Outsider», στο πλευρό του Βάγκνερ Μόουρα (Wagner Moura). Πρόκειται για μια μοναδική συνεργασία, καθώς η ταινία ενώνει τους πρωταγωνιστές των δύο επικρατέστερων ξενόγλωσσων φιλμ της φετινής οσκαρικής κούρσας.

Το «The Outsider» είναι μια παραγωγή της Maria Farinha Filmes, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Βραζιλιάνας Σάντρα Ντελγκάδο, δημιουργού της σειράς της Disney, «Maria: The Outlaw Legend». Ο Μόουρα, υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «The Secret Agent», η οποία του χάρισε πέρυσι το Βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου στις Κάννες, συμμετέχει στο έργο και ως εκτελεστικός παραγωγός.

Βασισμένο σε έρευνα δύο δεκαετιών, το «The Outsider» αποτελεί την πρώτη ταινία μυθοπλασίας της Ντελγκάδο και περιγράφεται ως ένα βιογραφικό δράμα για την ελβετικής καταγωγής φωτογράφο Κλόντια Αντούχαρ, την οποία θα υποδυθεί η σταρ του «Sentimental Value».

Η καλλιτέχνις που έχασε την οικογένειά της στο Ολοκαύτωμα, αναζήτησε καταφύγιο στη Βραζιλία και αφιερώθηκε στην προστασία των Yanomami, ενός αυτόχθονου λαού που ζει στα βάθη του Αμαζονίου, μεταξύ Βραζιλίας και Βενεζουέλας, καταγράφοντας τη ζωή τους και υπερασπιζόμενη τα δικαιώματά τους.

Όταν η στρατιωτική δικτατορία της Βραζιλίας επιχείρησε τη διάνοιξη ενός μεγάλου οδικού άξονα μέσα από τη γη των Yanomami στα μέσα της δεκαετίας του '70, οι φωτογραφίες της Αντούχαρ μετατράπηκαν σε εργαλείο αντίστασης και διεθνούς ευαισθητοποίησης. Το έργο της συνέβαλε καθοριστικά στην οριοθέτηση των εδαφών των ιθαγενών και σε εκστρατείες εμβολιασμού στον Αμαζόνιο.

Σήμερα, έργα της περιλαμβάνονται στις μόνιμες συλλογές του MoMA στη Νέα Υόρκη και της Tate στο Λονδίνο, ενώ εκτίθενται και σε ειδική πτέρυγα στο Μουσείο Inhotim της Βραζιλίας, σύμφωνα με το Variety.

