«Another Simple Favor»: Δείτε το trailer με τις Μπλέικ Λάιβλι και Άννα Κέντρικ

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του πολυαναμενόμενου σίκουελ «A Simple Favor», το οποίο υπόσχεται ανατροπές και μυστήριο.

Η ταινία, με τίτλο «Another Simple Favor», φέρνει ξανά κοντά, τις πρωταγωνίστριες Anna Kendrick και Blake Lively, αυτή τη φορά σε ένα ειδυλλιακό ιταλικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, «η Stephanie Smothers (Κέντρικ) και η Emily Nelson (Λάιβλι) ξανασυναντιούνται για τον πολυτελή γάμο της δεύτερης με έναν Ιταλό επιχειρηματία στο πανέμορφο Κάπρι της Ιταλίας. Στον γάμο αναμένεται να εμφανιστούν πολυάριθμοι λαμπεροί καλεσμένοι, καθώς και μία σειρά από προδοσίες και στυγερές δολοφονίες».

Στο καστ επιστρέφει ο Χένρυ Γκόλντινγκ, ενώ η Άλισον Τζάνεϊ προστίθεται στο δυναμικό της ταινίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει και πάλι ο Πολ Φέιγκ. Σύμφωνα με τον Hollywood Reporter, το «Another Simple Favor» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης South by Southwest (SXSW) τον Μάρτιο, πριν κυκλοφορήσει στο Prime Video, την 1η Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.