Ο Γούντι Άλεν ήταν έτοιμος να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας ταινίας του το φθινόπωρο στην Ιταλία, αλλά η χρηματοδότηση δεν προχώρησε και έτσι η παραγωγή ακυρώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «La Vanguardia», ο διάσημος δημιουργός θα γυρίσει την επόμενη ταινία του στη Βαρκελώνη. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο έτος.

Ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι θα συνεχίσει να γυρίζει ταινίες όσο υπάρχει κάποιος που θα τις χρηματοδοτεί. Τα τελευταία έργα του ήταν ευρωπαϊκές συνεργασίες που γυρίστηκαν στη Γαλλία και την Ισπανία.

Woody Allen prepara una nova pel·lícula a Barcelona ç. Ho explica La Vanguardia. #inforac1 https://t.co/x3aitaHEgf — InfoRAC1 (@infoRAC1) November 28, 2024

Λεπτομέρειες για την πλοκή και το καστ ακόμη δεν έχουν αποκαλυφθεί. Σύμφωνα με το World of Reel, θα είχε ενδιαφέρον εάν ο σκηνοθέτης συνεργαζόταν ξανά με τους Ισπανούς ηθοποιούς Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ, με τους οποίους είχε γυρίσει το 2008 τη ρομαντική κομεντί «Vicky Cristina Barcelona».

Η πρόσφατη ταινία του, το «Coup de Chance», 50ή τον αριθμό και πρώτη εξ' ολοκλήρου στα γαλλικά, με πρωταγωνιστές τους Νιλς Σνάιντερ, Λου ντε Λαάζ, Μελβίλ Πουπό και Βαλερί Λεμερσιέ αποδείχθηκε μία ευχάριστη έκπληξη για τους κριτικούς και το κοινό.

Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο κορυφαίος σκηνοθέτης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το έργο του. Το σαρδόνιο χιούμορ του και η ικανότητά του να δημιουργεί αξέχαστους χαρακτήρες παραμένουν αναλλοίωτα. Βοηθάει το γεγονός ότι τα τελευταία έργα του έχουν γυριστεί μέσα από τον υπέροχο φακό του θρυλικού κινηματογραφιστή Βιτόριο Στοράρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

