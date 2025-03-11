Volkswagen: Δηλώνει ότι «τα ΙΧ δεν είναι κινητά» και επαναφέρει τα κουμπιά

«Όπισθεν ολοταχώς» από τη Volkswagen. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιστρέφει την απόφασή της για χειρισμούς μόνο στην οθόνη αφής, επαναφέροντας τα κλασικά και «αγαπημένα» κουμπιά για βασικές λειτουργίες σε όλα τα οχήματά της.



Ο επικεφαλής σχεδιασμού της VW, Αντρέας Μιντ, χαρακτήρισε την απόφαση για… εξοστρακισμό των κουμπιών ως «λάθος», τονίζοντας ότι «δεν είναι τηλέφωνο: είναι αυτοκίνητο».



Στο πλαίσιο αυτό, αρχής γενομένης από το επερχόμενο ηλεκτροκίνητο μοντέλο ID.2all (βίντεο) η Volkswagen θα επαναφέρει τα χειριστήρια για την ένταση, τη θέρμανση, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τα φώτα κινδύνου. Η απόφαση ευθυγραμμίζεται με ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι τα φυσικά κουμπιά είναι πιο προσβάσιμα και πιο γρήγορα στη χρήση κατά την οδήγηση.



Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της Hyundai και της Tesla, επαναφέρουν επίσης τα κουμπιά. Εν τω μεταξύ, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα απαιτούν κανονικά κουμπιά για βασικές λειτουργίες στα νέα οχήματα έως το 2026, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν κορυφαίες αξιολογήσεις ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

