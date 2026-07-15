Βέλγιο: Διαρροή υδροφθορικού οξέος στο λιμάνι της Αμβέρσας – 28 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού εξακολουθούν να βρίσκονται οι αρχές στο λιμάνι της Αμβέρσας, έπειτα από τη διαρροή υδροφθορικού οξέος από εμπορευματοκιβώτιο που βρισκόταν στο φορτηγό πλοίο MSC Mia Summer II.

Το περιστατικό προκάλεσε μαζική κινητοποίηση πυροσβεστικών, ιατρικών και λιμενικών δυνάμεων, ενώ είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες εργαζόμενοι να εμφανίσουν συμπτώματα από την έκθεσή τους στις επικίνδυνες αναθυμιάσεις.

Lek in container op schip in Waaslandhaven: 150 mensen uit voorzorg naar ziekenhuis https://t.co/wnk88Zt6i4 July 15, 2026

Σύμφωνα με τον δήμο Μπέβερεν, η κατάσταση έχει πλέον σταθεροποιηθεί, ωστόσο 28 εργαζόμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται για προληπτική παρακολούθηση, καθώς παρουσίασαν εντονότερα συμπτώματα μετά την έκθεσή τους στην εξαιρετικά διαβρωτική χημική ουσία.



Συνολικά 127 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ περίπου 100 χρειάστηκαν άμεση ιατρική φροντίδα στο σημείο ή μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι περισσότεροι έλαβαν γρήγορα εξιτήριο, όμως οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία όσων εμφάνισαν σοβαρότερη αναπνευστική δυσφορία ή ερεθισμούς.

Το MSC Mia Summer II, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας VesselFinder, είχε καταπλεύσει στην Αμβέρσα το βράδυ της Δευτέρας



Η διαρροή εντοπίστηκε σε εμπορευματοκιβώτιο του MSC Mia Summer II



Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Deurganckdok, έναν από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων της Αμβέρσας, όταν εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν διαρροή από κοντέινερ που βρισκόταν πάνω στο πλοίο MSC Mia Summer II, σημαίας Λιβερίας.

Βελγικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αμέσως μετά τον εντοπισμό της διαρροής εκκενώθηκε τόσο το πλοίο όσο και η προβλήτα, ενώ ενεργοποιήθηκε το ιατρικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και δημιουργήθηκε μεγάλη ζώνη ασφαλείας γύρω από το πλοίο.

130 arbeiders naar ziekenhuis nadat gif ontsnapt uit container in Waaslandhavenhttps://t.co/KVrycR2C7l — pieter geeraerts (@pietergeeraert1) July 15, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής της Ζώνης Waasland, της Πυροσβεστικής Αμβέρσας, ασθενοφόρα και εξειδικευμένες μονάδες αντιμετώπισης επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο ακόμη και για πιθανή διαρροή θειικού οξέος, ωστόσο οι μεταγενέστερες ανακοινώσεις των τοπικών αρχών επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για υδροφθορικό οξύ (Hydrofluoric Acid - HF).



Τι είναι το υδροφθορικό οξύ και γιατί θεωρείται τόσο επικίνδυνο



Το υδροφθορικό οξύ συγκαταλέγεται στις πλέον επικίνδυνες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

Παρότι δεν είναι από τα ισχυρότερα οξέα από χημικής άποψης, διαθέτει την ιδιαιτερότητα να διεισδύει βαθιά στους ανθρώπινους ιστούς, προκαλώντας σοβαρές βλάβες χωρίς πάντα να γίνεται άμεσα αντιληπτό από τον τραυματία.



Η εισπνοή των αναθυμιάσεων μπορεί να προκαλέσει: έντονο ερεθισμό του αναπνευστικού, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη και αδιαθεσία ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις, διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας λόγω απορρόφησης φθορίου στον οργανισμό.

Για τον λόγο αυτό ακόμη και άτομα με ήπια συμπτώματα συχνά παραμένουν για αρκετές ώρες ή ημέρες υπό ιατρική παρακολούθηση.



Παραμένει περιορισμένη η ναυσιπλοΐα



Το λιμάνι της Αμβέρσας-Μπριζ, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευμάτων στην Ευρώπη μετά το Ρότερνταμ, υποχρεώθηκε να ενεργοποιήσει ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων.

Η κυκλοφορία των πλοίων κοντά στο Deurganckdok εξακολουθεί να πραγματοποιείται με περιορισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν στην ασφαλή απομάκρυνση του προβληματικού εμπορευματοκιβωτίου.

Όπως ανακοίνωσε η λιμενική αρχή, εξειδικευμένα συνεργεία πρόκειται να αφαιρέσουν το κοντέινερ από το πλοίο, να το σφραγίσουν και να το μεταφέρουν σε ασφαλή χώρο ώστε να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος χωρίς να υπάρξει νέα διαρροή.



Οι αρχές διερευνούν τα αίτια



Οι βελγικές αρχές εξετάζουν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διαρροή, καθώς και το εάν υπήρξε αστοχία στη συσκευασία του επικίνδυνου φορτίου ή κάποιο πρόβλημα κατά τη μεταφορά του.

Παράλληλα πραγματοποιούνται έλεγχοι στο πλοίο και στο φορτίο του, ώστε να διαπιστωθεί αν το υδροφθορικό οξύ προκάλεσε ζημιές στη δομή του πλοίου ή επηρέασε άλλα εμπορευματοκιβώτια.



Το MSC Mia Summer II, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας VesselFinder, είχε καταπλεύσει στην Αμβέρσα το βράδυ της Δευτέρας προερχόμενο από το λιμάνι του Φέλιξστοου στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν εκδηλωθεί το σοβαρό χημικό περιστατικό.



Πηγή: skai.gr

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