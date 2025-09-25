Το νέο Opel Mokka κερδίζει το βραβείο σχεδίασης "autonis"

Το νέο Opel Mokka GSE παρουσίασε εντυπωσιακή εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα του στην έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο, κερδίζοντας το ενδιαφέρον κοινού και ειδικών.

Με χαρακτηριστική σχεδίαση και δυναμική παρουσία, το συμπαγές SUV της Opel διακρίνεται τόσο ως ηλεκτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων, όσο και στις υπόλοιπες εκδόσεις του.

Στα 25α βραβεία «autonis», 14.000 αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού auto motor und sport ανέδειξαν το Opel Mokka ως "Best Design Innovation of the Year 2025" στην κατηγορία «μικρά SUV/Crossover».

Το μοντέλο κατέκτησε την πρώτη θέση με σημαντική διαφορά, συγκεντρώνοντας το 49,6% των ψήφων στην κατηγορία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 το βραβείο είχε απονεμηθεί στο Opel Rocks, ενώ την επόμενη χρονιά το Opel Corsa διακρίθηκε ως κορυφαίο στην κατηγορία του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

