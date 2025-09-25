ITC 2025: Προκλήσεις για την πράσινη μετάβαση στις οδικές μεταφορές

Οι προκλήσεις της πράσινης μετάβασης στις οδικές μεταφορές και την αγορά αυτοκινήτου βρέθηκαν στο επίκεντρο του πάνελ «Οι τάσεις στην αυτοκίνηση και η διείσδυση ηλεκτροκίνησης και υδρογονοκίνησης» κατά τη διάρκεια του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025.

Ο πρόεδρος της Hellastron, Μάνος Βράιλας, παρουσίασε τις επενδύσεις των αυτοκινητοδρόμων-μελών της Hellastron στην ηλεκτροκίνηση. Όπως ανέφερε, το δίκτυο διαθέτει περισσότερους από 55 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με μέση απόσταση κάλυψης τα 55 χλμ. μεταξύ σταθμών. Επιπλέον, λειτουργούν πρατήρια φυσικού αερίου σε Ψαθόπυργο, Μέγαρα, Σχηματάρι και Ευαγγελισμό.

Παράλληλα, τόνισε την έλλειψη πρατηρίων υδρογόνου, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι τα μέλη της Hellastron θα εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες τους τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον κ. Βράιλα, οι υπάρχουσες υποδομές καλύπτουν πλήρως τη σημερινή ζήτηση, καθώς κυκλοφορούν 25.000 ηλεκτρικά και 32.000 plug-in hybrid αυτοκίνητα σε σύνολο 5,5 εκατομμυρίων οχημάτων στην Ελλάδα.

Ο αριθμός των ΙΧ με φυσικό αέριο ανέρχεται σε 7.000, δηλαδή μόλις το 0,46% του συνόλου των οχημάτων στη χώρα. Ο κ. Βράιλας επεσήμανε ότι οι νέες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων κινούνται ανοδικά, φτάνοντας το 12,3% το 2024, αλλά η αύξηση αφορά κυρίως τα plug-in hybrid και παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, δεν θα επιτευχθεί ο στόχος της Κομισιόν για το 50% των νέων ταξινομήσεων να είναι ηλεκτρικά οχήματα.

Το υψηλό κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων και της μετακίνησης, λόγω ακριβότερων εμπορικών φορτιστών, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

Ο Ευάγγελος Μπεκιάρης, πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, εστίασε στη σημασία της επαγωγικής φόρτισης για εν κινήσει φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και της αμφίδρομης φόρτισης, που μετατρέπει τα ηλεκτροκίνητα οχήματα σε κινητούς σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας. Παρουσίασε τον Κόμβο παραγωγής και διάθεσης πράσινου υδρογόνου στην Πτολεμαΐδα, επισημαίνοντας ότι «οι νέες μορφές ενέργειας είναι εδώ για να μείνουν και το μέλλον μας πλησιάζει γοργά».

Ο Δημήτρης Κατσώχης, Senior Manager της PLANET, υπογράμμισε ότι η ηλεκτροκίνηση συζητείται εδώ και τρεις δεκαετίες και πλέον εφαρμόζεται έμπρακτα, κυρίως στα αστικά λεωφορεία και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Το πείραμα της ηλεκτροκίνησης έχει ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά λεωφορεία και βαν, ενώ έχουν γίνει προσπάθειες από Δήμους και Πολιτεία για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης.

Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα βρίσκεται σε ανοδική πορεία, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω αποφάσεις για να διατηρηθεί η δυναμική. Κρίσιμο βήμα θεωρείται η δημιουργία δικτύου φορτιστών, ξεκινώντας από σταθμούς μετεπιβίβασης σε μεγάλες πόλεις. Για τις εμπορευματικές μεταφορές, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι πιο δύσκολη λόγω γηρασμένου στόλου και έλλειψης χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο γενικός διευθυντής του ΣΕΑΑ, Δημήτρης Πάτσιος, αναφέρθηκε στη μικτή εικόνα της αγοράς αυτοκινήτου, σημειώνοντας ότι το 12%-13% της αγοράς αφορά πλέον ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει «ωκεανός» παλαιών αυτοκινήτων, με τον πιο γηρασμένο στόλο στην Ευρώπη. Η μέση αξία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου έχει μειωθεί από 43.000 ευρώ σε περίπου 30.000 ευρώ, ενώ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης πλέον υπερτερεί σε σχέση με ένα συμβατικό.

Πηγή: ITC 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

