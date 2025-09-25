Λογαριασμός
Αυτοκίνητο: Το εργοστάσιο του Sochaux έφτασε στην παραγωγή του 200.000ού Peugeot 3008

Το εργοστάσιο Sochaux γιόρτασε την παραγωγή της 200.000ής Peugeot 3008, με το μοντέλο να διακρίνεται για την εμπορική του επιτυχία και την πληθώρα επιλογών σε κινητήρες. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις φτάνουν το 22% των πωλήσεων.

Παραγωγή Peugeot 3008 Sochaux

Το ιστορικό εργοστάσιο του Sochaux της Peugeot γιόρτασε την παραγωγή της 200.000ής μονάδας του Peugeot 3008 στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική εμπορική επιτυχία του μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με μοντέρνο σχεδιασμό και πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών κινητήρων, το 3008 έχει καθιερωθεί ως δημοφιλής επιλογή ανάμεσα στους οδηγούς σε όλη την Ευρώπη. Οι 100% ηλεκτρικές εκδόσεις καλύπτουν το 22% των πωλήσεων, ενώ η κορυφαία έκδοση GT προτιμάται από το 54% των αγοραστών.

Το εργοστάσιο του Sochaux αποτελεί κεντρικό πυλώνα του βιομηχανικού οικοσυστήματος της εταιρείας στη Γαλλία. Για να ανταποκριθεί στη ζήτηση του 3008, απασχολεί 6.500 εργαζόμενους σε 2,5 βάρδιες, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ευελιξία στην παραγωγή.

Η μονάδα μπορεί να κατασκευάζει κάθε τύπο αμαξώματος και κινητήρα — ηλεκτρικό, υβριδικό ή θερμικό — προσαρμόζοντας δυναμικά τη διαδικασία παραγωγής σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

