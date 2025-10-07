Το νέο Nissan LEAF κυκλοφορεί στο δρόμο με κορυφαία αυτονομία έως και 622 χλμ.

Το Nissan LEAF – το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο ευρείας παραγωγής όταν παρουσιάστηκε το 2010 – επιστρέφει, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Nissan να ηγείται στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Στην τρίτη πλέον γενιά του, κάνει την πρεμιέρα του στους δρόμους της Κοπεγχάγης, με κορυφαία αυτονομία έως και 622 χλμ., δυναμική νέα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πληθώρα νέων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

«Το νέο LEAF ενσαρκώνει το DNA της Nissan: έξυπνο, κομψό, στιλάτο και έτοιμο να ανταποκριθεί στη νέα γενιά οδηγών EV. Με αυτονομία έως και 622 χλμ. και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, προσφέρει την ευκολία και την οδηγική απόλαυση που αναζητούν οι πελάτες μας», δήλωσε η Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product and Services Planning, Nissan AMIEO. «Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη γκάμα των ηλεκτρικών μας αυτοκινήτων, το νέο LEAF εκφράζει ακριβώς αυτό που αναζητούν οι πελάτες μας.»

Αεροδυναμικός σχεδιασμός

Σχεδιασμένο στο Global Design Studio της Nissan στο Atsugi της Ιαπωνίας και με παραγωγή στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, το νέο LEAF παρουσιάζει μια δυναμική crossover αισθητική που συνδυάζει αεροδυναμικές επιδόσεις και εντυπωσιακή οπτική παρουσία. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25, η κομψή εμφάνιση του αυτοκινήτου όχι μόνο εντυπωσιάζει στο δρόμο, αλλά συμβάλλει και στην κορυφαία αυτονομία των 622 χλμ. και τη συνολική εξαιρετική απόδοση του μοντέλου.

Συμπληρώνοντας την κομψή και αεροδυναμική του εμφάνιση, το Nissan LEAF διαθέτει πλήθος αναβαθμισμένων εξωτερικών στοιχείων, προσεκτικά σχεδιασμένων για να τραβούν την προσοχή και να αποδεικνύουν ότι τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα της Nissan συνδυάζουν στυλ και τεχνολογία:

• Επίπεδες λαβές θυρών

• Σμιλεμένες επιφάνειες και ρέουσα γραμμή οροφής

• Τρισδιάστατα ολογραφικά πίσω φώτα

• Προαιρετικές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με αεροδυναμικό σχεδιασμό

• Πανοραμική σκιάζουσα ηλιοροφή με διακριτική λεπτομέρεια LEAF

Στο εσωτερικό, η καμπίνα είναι ευρύχωρη και σχεδιασμένη να προσφέρει άνεση σε κάθε οικογενειακή διαδρομή, με χωρητικότητα αποσκευών 437 λίτρα. Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα και οι ράγες οροφής προσφέρουν επιπλέον ευελιξία, ενώ οι επτά επιλογές εξωτερικών χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηριστικού τιρκουάζ Luminous Teal, επιτρέπουν την εξατομίκευση του ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε επιθυμία - από καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη μέχρι οικογενειακές εξορμήσεις εκτός πόλης.

Για να συμπληρωθεί η τολμηρή σχεδίαση και ο ευρύχωρος εσωτερικός χώρος, το Nissan LEAF προσφέρει εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ που ανταποκρίνεται σε κάθε σύγχρονο τρόπο ζωής. Από πρακτικές λύσεις όπως προστατευτικό φιλμ προφυλακτήρα, κάλυμμα χώρου αποσκευών δύο όψεων και πολυτελή πατάκια από ανακυκλωμένα υλικά, μέχρι κομψές λεπτομέρειες όπως φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου και καλύμματα καθρεπτών, οι οδηγοί μπορούν να το εξατομικεύσουν σύμφωνα με το γούστο τους.

Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση, χαρακτηριστικά όπως το Drive Video Recorder και η τσάντα φύλαξης καλωδίου φόρτισης ενισχύουν την ασφάλεια και την καθημερινή χρηστικότητα, ενώ επιλογές μεταφοράς όπως ο αφαιρούμενος γάντζος ρυμούλκησης και οι εγκάρσιες μπάρες οροφής κάνουν τις οικογενειακές εξορμήσεις μοναδικές και τις περιπέτειες εκτός πόλης ακόμη πιο εύκολες.

Αυτονομία έως 622 km και Έξυπνη Φόρτιση

Το νέο LEAF προσφέρει κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία του, με δύο επιλογές μπαταριών – 52 kWh και 75 kWh – που εξασφαλίζουν αυτονομία πάνω από 440 km* και έως 622 km (WLTP) αντίστοιχα (*εκκρεμεί η έγκριση τύπου). Με αυτονομία που φτάνει τα 330 km με ταχύτητα 130 km/h και τα 430 km με ταχύτητα 110 km/h στον αυτοκινητόδρομο, σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση μόλις 13,8 kWh/100 km, τα μεγάλα ταξίδια γίνονται πιο άνετα και με λιγότερες στάσεις για φόρτιση. Όταν χρειαστεί φόρτιση, το νέο Nissan LEAF υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως και 150 kW, ανακτώντας ενέργεια για 420 km σε μόλις 30 λεπτά.

Παράλληλα, το Nissan LEAF είναι εξοπλισμένο με λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), παρέχοντας ισχύ έως και 3,6 kW για τη σύνδεση εξωτερικών μικροσυσκευών – από φορητούς υπολογιστές μέχρι εξοπλισμό μαγειρέματος για τις εξορμήσεις στη φύση. Επιπλέον, είναι συμβατό με το σύστημα Vehicle-to-Grid (V2G), έτσι ώστε στο μέλλον να μπορεί να στέλνει αποθηκευμένη ενέργεια πίσω στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ηλεκτρική Απόδοση και Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης

Κατασκευασμένο πάνω στην πλατφόρμα CMF-EV, που μοιράζεται με το Nissan Ariya, το LEAF προσφέρει μια οδηγική εμπειρία που συνδυάζει δυναμισμό και άνεση. Οι αναρτήσεις – MacPherson μπροστά και πολλαπλών συνδέσμων πίσω – εξασφαλίζουν ομαλή και ευέλικτη οδήγηση, τόσο στους δρόμους της πόλης όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Τα χαρακτηριστικά που επικεντρώνονται στον οδηγό περιλαμβάνουν:

• e-Pedal Step για ομαλή οδήγηση με ένα πεντάλ

• ProPILOT Assist με Navi-link που προσαρμόζεται στις καμπές και τα μεταβαλλόμενα όρια ταχύτητας για αβίαστη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο

• 3D Around View Monitor 8 σημείων με θέαση ‘‘αόρατου’’ καπό (Invisible Hood View) και ευρυγώνια θέαση μπροστά (Front Wide View) για ασφαλή και εύκολη πλοήγηση σε στενούς δρόμους της πόλης

• Αναγεννητική πέδηση με paddle shifts και distance control assist για ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση

Στην καρδιά του Nissan LEAF βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας, με μέγιστη ισχύ κινητήρα 218 PS και μέγιστη ροπή 355Nm, επιταχύνοντας από 0 έως 100 km/h σε 7,6 δευτερόλεπτα.

Το Nissan LEAF προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, σχεδιασμένων για σιγουριά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή. Από το Intelligent Emergency Braking και το Blind Spot Intervention, μέχρι το Rear Cross Traffic Alert και το Lane Keep Assist, το Nissan LEAF προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ηρεμίας στον οδηγό. Επιπλέον, τεχνολογίες όπως το 3D Around View Monitor, το Invisible Hood View και το Front Wide View κάνουν το παρκάρισμα και τους ελιγμούς σε στενούς χώρους πιο εύκολους και ασφαλείς από ποτέ.

Σχεδιασμένο για μια Συνδεδεμένη Εμπειρία Οδήγησης

Στο επίκεντρο της συνδεδεμένης εμπειρίας του LEAF βρίσκεται το NissanConnect με ενσωματωμένη τη σουίτα της Google, που προσφέρει απρόσκοπτη σύνδεση με τον έξω κόσμο.

Το σύστημα περιλαμβάνει:

• Google Maps με In-Car Route Planner για εύκολη πλοήγηση και αυτόματο σχεδιασμό στάσεων φόρτισης κατά τη διαδρομή

• Google Assistant για εύκολο φωνητικό χειρισμό πλοήγησης, ψυχαγωγίας, κλιματισμού και άλλων λειτουργιών

• Google Play Store για πρόσβαση σε εφαρμογές, υπηρεσίες streaming και εργαλεία παραγωγικότητας

Στο εσωτερικό, δύο οθόνες 14,3” (πίνακας οργάνων και κεντρική) διαμορφώνουν ένα πλήρως ψηφιακό cockpit, ενώ η εφαρμογή NissanConnect Services προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση σε έλεγχο της μπαταρίας, προετοιμασία κλιματισμού και προγραμματισμό διαδρομών — διασφαλίζοντας ότι ο οδηγός παραμένει εξίσου συνδεδεμένος εντός και εκτός οχήματος.

Σύντομα διαθέσιμο

Το Nissan LEAF θα κατασκευάζεται στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου, με 20% της ενέργειας παραγωγής να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Το Nissan LEAF αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2026.

Πηγή: skai.gr

