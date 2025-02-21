Η BMW δεν βλέπει την ανάγκη για ειδική συμφωνία για να αποφύγει τους δασμούς στις ΗΠΑ

Η BMW δεν βλέπει την ανάγκη να διαπραγματευτεί για μια ειδική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποφυγή δασμών στις εισαγωγές, δήλωσε ο επικεφαλής αγορών της, επισημαίνοντας τη σημαντική παρουσία της αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα και τις καλές σχέσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Το εργοστάσιο της BMW στη Νότια Καρολίνα είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως σε παραγωγή και σημαντικός εξαγωγέας σε αγορές όπως η Κίνα, η Γερμανία και η Βρετανία. Αυτό δίνει στην εταιρεία το περιθώριο να αναδιαρθρώσει την παραγωγή και να κερδίσει περισσότερα για την τοπική αγορά, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακολουθήσει τις απειλές να επιβάλει δασμούς περίπου 25% στις εισαγωγές οχημάτων.

«Είμαστε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας οχημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Joachim Post, μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα σε εκδήλωση στο εργοστάσιο εξαρτημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Landshut της Γερμανίας για να παρουσιάσει τη νέα τεχνολογία στην επερχόμενη σειρά EV «Neue Klasse» .

Όταν ρωτήθηκε εάν η BMW προσπαθούσε να διαπραγματευτεί μια εξαίρεση από τους δασμούς, ο Post είπε: «Δεν βλέπω μια κατάσταση όπου χρειαζόμαστε συμφωνία».

Οι δασμοί του Τραμπ, που θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ από τις 2 Απριλίου, θα μπορούσαν να είναι επώδυνοι για τους ανταγωνιστές της BMW, Audi και Porsche, αμφότερες μάρκες Volkswagen χωρίς παραγωγή στις ΗΠΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η εταιρεία του επικοινωνούσε με τους αξιωματούχους του Τραμπ για να τους υπενθυμίσει τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχει επενδύσει στη χώρα. «Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί θα πρέπει να έχουν κάποιο όφελος», είπε ο Μπλουμ στο ZDF.

«Τεχνολογικό άνοιγμα»

Μια βραδύτερη από το αναμενόμενο μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανατρέπει τις στρατηγικές των κατασκευαστών αυτοκινήτων, με τη Mercedes-Benz να ανακοινώνει την Πέμπτη περισσότερα νέα μοντέλα κινητήρων εσωτερικής καύσης από ό,τι ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία τα επόμενα τρία χρόνια για να τονώσει τη ζήτηση.

Η BMW ανέφερε ότι η μακροχρόνια προσέγγιση του «τεχνολογικού ανοίγματος» της αυτοκινητοβιομηχανίας, η δημιουργία γραμμών παραγωγής ικανών να εναλλάσσονται μεταξύ παραγωγής κινητήρα εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αποδίδει καρπούς σε αυτό το πλαίσιο.

«Οι ΗΠΑ ήταν πάντα σχετικά διχασμένες όσον αφορά τις προτιμήσεις του συστήματος οδήγησης... αυτό θα συνεχιστεί», είπε το στέλεχος της BMW.

Στην Ευρώπη, όπου το κόστος ενέργειας και εργασίας υπερβαίνει κατά πολύ εκείνο της Κίνας και των ΗΠΑ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Mercedes-Benz και τα επιβατικά αυτοκίνητα VW, κάνουν μεγάλες περικοπές κόστους στις εγχώριες αγορές τους και μεταφέρουν μέρος της παραγωγής από τη Βόρεια Ευρώπη σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου το κόστος είναι χαμηλότερο.

Ωστόσο, η BMW επέλεξε να κατασκευάσει βασικά εξαρτήματα για τα επερχόμενα EV αυτοκίνητα «Neue Klasse» σε δύο εργοστάσια στη Γερμανία και την Αυστρία, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με ένα επίπεδο απόδοσης παραγωγής που υπερτερεί του πρόσθετου κόστους, ανέφερε ο Post.

Στο Landshut στη νότια Γερμανία, η BMW θα παράγει το λεγόμενο «Energy Master», μια μονάδα ελέγχου για τη νέα γενιά μπαταριών της που παράγεται πλήρως εσωτερικά, επιτρέποντας στην BMW να παρέχει ενημερώσεις εξ αποστάσεως μέσω του λογισμικού της.

Το εργοστάσιό της στο Steyr της Αυστρίας θα παράγει τον ηλεκτροκινητήρα του Neue Klasse, με τη σειρά παραγωγής να ξεκινά και στις δύο εγκαταστάσεις από το καλοκαίρι του 2025.

Πηγή: reuters.com

