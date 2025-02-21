Ford Prο: Δυναμική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση ARTOZA 2025

Η Ford Pro, η Νο 1 εταιρεία σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2024 στην αναπτυσσόμενη κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) έως και 3,5 τόνους, συμμετέχει φέτος με δυναμισμό στη Διεθνή Έκθεση ARTOZA 2025 παρουσιάζοντας στο φιλόξενο περίπτερό της όλες τις ιδανικές λύσεις μετακίνησης για την προμηθευτική αγορά και τους επαγγελματίες του κλάδου της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής στη χώρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Η παρουσία της Ford Pro στη Διεθνή Έκθεση ARTOZA 2025 συμπίπτει με την επέτειο των 60 χρόνων του δημοφιλούς Ford Transit, ενός μοντέλου το οποίο συνεχίζει να ξεχωρίζει και να πρωτοπορεί προσφέροντας κορυφαία ευελιξία, απαράμιλλές δυνατότητες μεταφοράς αλλά και μοναδικές τεχνολογίες αιχμής για όλους τους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο.

Φέτος, στη Διεθνή Έκθεση ARTOZA 2025, όλοι οι επισκέπτες του περιπτέρου της Ford Pro θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να γνωρίσουν από κοντά τρία από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της γκάμας της, τα οποία συνδυάζουν την κορυφαία ευελιξία και την τεχνολογική υπεροχή με την μέγιστη αποδοτικότητα, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό όλες τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Ford Transit Connect: Για μέγιστη απόδοση και οικονομία

Στην έκδοση με τον καταξιωμένο κινητήρα ντίζελ 2.0L EcoBlue απόδοσης 102PS, το νέο Transit Connect θα είναι το ένα από τα τρία LCV μοντέλα που θα πρωταγωνιστήσουν στο περίπτερο της Ford Pro στη Διεθνή Έκθεση ARTOZA 2025. Σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων εξασφαλίζει μεταξύ άλλων μέση κατανάλωση μόλις 5,5L/100 km, μεγάλο χώρο φόρτωσης αλλά και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας με στόχο να καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματικών του κλάδου. Η νέα σχεδίαση του χώρου φόρτωσης της έκδοσης panel van προσφέρει αυξημένη χωρητικότητα 3,1 m3 ή 3,7 m3 ανάλογα με την επιλογή του μήκους του μεταξονίου. Επίσης, το μικτό ωφέλιμο φορτίο της έκδοσης 2.0L EcoBlue 102PS είναι 678 κιλά, ενώ το μέγιστο πλάτος των 1,63 μ. του χώρου φόρτωσης επιτρέπει στους πελάτες να μεταφέρουν ό,τι χρειάζονται καθημερινά για τις επαγγελματικές τους ανάγκες. Το Ford Transit Connect διατίθεται και σε εκδόσεις Plug in Hybrid, για εκείνους τους επαγγελματίες που θέλουν ακόμη περισσότερη οικονομία στην καθημερινή χρήση του επαγγελματικού τους οχήματος.

Ford Transit Courier: Το ιδανικό LCV για αστικές μεταφορές

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας για όλους τους επαγγελματίες, το νέο Transit Courier διατίθεται στη χώρα μας με μία ευρεία γκάμα κινητήρων βενζίνης Ecoboost, πετρελαίου Ecoblue, αλλά και ως πλήρως ηλεκτρικό όχημα. Στη Διεθνή Έκθεση ARTOZA 2025 παρουσιάζεται στην έκδοση με κινητήρα ντίζελ 1.5L που αποδίδει 100PS και εξασφαλίζει εξαιρετική οικονομία καυσίμου σε όλες τις μετακινήσεις και μοναδική ευελιξία, ενώ και αυτό διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα. Το LCV μοντέλο της Ford Pro έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, δημιουργώντας έναν μεγαλύτερο και ακόμα πιο ευέλικτο χώρο φόρτωσης με 25% περισσότερη χωρητικότητα, δυνατότητα μεταφοράς δύο ευρωπαλετών και αυξημένο ωφέλιμο φορτίο. Αποτελώντας το ιδανικό όχημα για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη, το Transit Courier που θα φιλοξενείται στο περίπτερο της Ford Pro εφοδιάζεται με το ψυκτικό μηχάνημα Carrier Neos 100S, το οποίο ενδείκνυται για τη μεταφορά ευαίσθητων προϊόντων σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας με μικτό ωφέλιμο φορτίο 525 κιλά.

Ford E-Transit Custom: Η ηλεκτρική επανάσταση στις επαγγελματικές μεταφορές

Πρωτοπορώντας και στη νέα ηλεκτρική εποχή, η Ford Pro παρουσιάζει στην Έκθεση ARTOZA 2025 το νέο E-Transit Custom, ένα καινoτόμο LCV που αναπτύχθηκε εξ αρχής με γνώμονα καινοτόμες λύσεις εμπνευσμένες από τους πελάτες, συνδυάζοντας τις προηγμένες τεχνολογίες αμιγούς ηλεκτροκίνησης με την ψηφιακή και φυσική πλατφόρμα λογισμικού και υπηρεσιών της Ford Pro προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος ιδιοκτησίας, να λειτουργούν πιο αποδοτικά και να απλοποιήσουν τη μετάβαση τους στα EV. Το μοντέλο που θα βρίσκεται στο περίπτερο της εταιρείας τροφοδοτείται από έναν αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 136PS και εντυπωσιακή ροπή 415Nm. Την ηλεκτρική ενέργεια παρέχει μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 64 kWh, η οποία θα εξασφαλίσει στους επαγγελματίες οδηγούς αυτονομία 324 km με μία φόρτιση. Όταν αδειάσει, η ενέργεια της εν λόγω μπαταρίας μπορεί να αναπληρωθεί εξαιρετικά γρήγορο, ακόμα και σε ταχυφορτιστή DC με ισχύ έως και 120 kW, προσφέροντας φόρτιση από 15-80% σε χρόνο μόλις 39 λεπτών.

Η Ford Pro σας περιμένει στο Metropolitan Expo

Η Ford Pro περιμένει τους επισκέπτες στο περίπτερό της στη Διεθνή Έκθεση ARTOZA 2025, η οποία φιλοξενείται στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Οι πύλες της έκθεσης θα είναι ανοιχτές για το κοινό από τις 21 έως και τις 24 Φεβρουαρίου από τις 10:00 έως και τις 19:00.

Εξερευνήστε την προηγμένη σειρά των επαγγελματικών μοντέλων Ford εδώ.



Πηγή: skai.gr

