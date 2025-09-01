Το ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E κοιτάει ψηλά – και κατακτά την κορυφή

Το νέο Puma Gen-E, το αμιγώς ηλεκτρικό συμπαγές SUV της Ford, ανεβαίνει κυριολεκτικά και μεταφορικά σε νέα ύψη, θέτοντας υψηλές προσδοκίες στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ηλεκτρικής κινητικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Σε μια εντυπωσιακή επικοινωνιακή ενέργεια που έλαβε χώρα στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας, ένα Puma Gen-E ανυψώθηκε με γερανό στην ταράτσα του εστιατορίου Le Rouef, στον 11ο όροφο του σχετικού κτηρίου, στέλνοντας το μήνυμα της δέσμευσης της Ford να πρωταγωνιστήσει στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με ένα καινοτόμο σε κάθε πτυχή μοντέλο, το οποίο συνδυάζει μεταξύ άλλων την σπορ σχεδίαση, την προηγμένη τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

«Η ανύψωση του Puma Gen-E στην ταράτσα του Le Rouef δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα», δήλωσε η Celine Armitage, επικεφαλής της ομάδας επικοινωνίας της Ford Γαλλίας. «Συνεργαστήκαμε με εξαιρετικά έμπειρους χειριστές γερανών, υπολογίζοντας με προσοχή κάθε λεπτομέρεια για να πετύχουμε αυτή τη μοναδική στιγμή, που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να φτάσουμε ψηλά στην ηλεκτροκίνηση».

Ford Mustang, Ν. Υόρκη το 1965

Βασισμένο στην επιτυχημένη πλατφόρμα του καταξιωμένου Puma, το αμιγώς ηλεκτρικό Gen-E προσφέρει μέση αυτονομία έως 376 km και 523 km σε αστικό κύκλο (WLTP), αλλά και γρήγορη φόρτιση από 10% σε 80% σε χρόνο μόλις 23 λεπτά. Με έναν εξαιρετικά προηγμένο ηλεκτρικό κινητήρα που κινεί τους εμπρός τροχούς με απόδοση 168 PS και ροπή 290 Nm, το νέο Puma Gen-E προσφέρει απρόσκοπτη επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8 δευτερολέπτα, συνδυάζοντας την κορυφαία αποδοτικότητα με μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 13,1 kWh/100 χλμ. με τη δυναμική οδηγική εμπειρία και τα κορυφαία επίπεδα άνεσης.

Στο εσωτερικό, το νέο Puma Gen-E εντυπωσιάζει με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών, την οθόνη αφής 12 ιντσών που υποστηρίζεται από το σύστημα SYNC 4 και την ολοκληρωμένη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Το συμπαγές EV της Ford εντυπωσιάζει και με τον χώρο αποσκευών που φτάνει σε χωρητικότητα τα 574 λίτρα, με το καινοτόμο GigaBox να προσφέρει επιπλέον λύσεις και πρακτικότητα. Την ίδια στιγμή, πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως είναι η πανοραμική ηλιοροφή και το premium ηχοσύστημα B&O έρχονται να αναβαθμίσουν περαιτέρω την εμπειρία των επιβατών του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Ford.

Ford Fiesta, Κολωνία, Γερμανία το 1991

Διαθέσιμο στη χώρα μας με τιμή από 26.906€, 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect και τα πλέον προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης της αγοράς με μόλις 250€/μήνα, το νέο Puma Gen-E εισέρχεται δυναμικά στην αγορά των συμπαγών ηλεκτρικών SUV στις εκδόσεις Style, Premium και Sound Edition, έτοιμο να κατακτήσει την κορυφή. Όπως ακριβώς έκανε στη Ρουέν.

Ford MPV , Βαρκελώνη, Ισπανία το 2012

Ένα μοντέλο της Ford ανεβαίνει ψηλά, ξανά και ξανά

Το Ford Puma Gen-E δεν είναι το πρώτο μοντέλο της αμερικανικής εταιρείας που «ανεβαίνει ψηλά».

Το 1965, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους κυκλοφορίας της στις ΗΠΑ, στο οποίο κατέγραψε πωλήσεις που έφτασαν τις 420.000 μονάδες, μια Mustang τοποθετήθηκε στον 86ο όροφο του Empire State Building, στη Ν. Υόρκη.

Το 1991, ένα «φτερωτό» Fiesta με χρυσαφί χρώμα - δημιουργία του καλλιτέχνη HA Schult - βρέθηκε στην οροφή του ιστορικού κτιρίου Zeughaus, στην Κολωνία της Γερμανίας.

Το 2007, στα πλαίσια της εκδήλωσης Texas State Fair, ένα F-150 τοποθετήθηκε ψηλά σε μια ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα, για να γιορτάσει τα 60 χρόνια της σειράς F της Ford.

Ford Explorer, Νορβηγία το 2021

Με την ευκαιρία μιας τηλεοπτικής διαφήμισης που αναδείκνυε το μοναδικό άνοιγμα της πλαϊνής πόρτας στο B-MAX και την απουσία κεντρικής κολώνας στο αμάξωμά του, το 2012 το MPV μοντέλο της Ford «κρεμάστηκε» πλάγια πάνω σε μια καταδυτική πλατφόρμα Ολυμπιακών προδιαγραφών στην Ισπανία, στην πόλη της Βαρκελώνης.

Γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της Mustang το 2014, το τότε νέο σπορ κουπέ μοντέλο της εταιρείας φιλοξενείται για μια ακόμα φορά στο παρατηρητήριο του Empire State Building. Την ίδια χρονιά, μια άλλη Mustang «σκαρφαλώνει» σε νέα ύψη, στο τότε ψηλότερο κτίριο στον κόσμο: το Burj Khalifa στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τέλος, το 2021, η Ford φέρνει ένα Explorer στην κορυφή του ψηλότερου ανεξάρτητου τοίχου αναρρίχησης στον κόσμο, στη Νορβηγία. Κατόπιν, έμπειροι αναρριχητές σκαρφάλωσαν στον εν λόγο τοίχο και διαγωνίστηκαν για το ποιος θα φτάσει πρώτος στην κορυφή.



