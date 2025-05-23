Το Geely EX5 λαμβάνει το Βραβείο Red Dot για Εξαιρετικό Σχεδιασμό Προϊόντος

Το Geely EX5, το επόμενης γενιάς αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Geely Auto, τιμήθηκε με το φημισμένο Βραβείο Red Dot στην κατηγορία Σχεδιασμός Προϊόντος. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την εξαιρετική τεχνογνωσία της Geely Auto στον σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων και ενισχύει την ηγετική της θέση στην παγκόσμια καινοτομία.

Σχεδιασμένο με επιμέλεια από την ομάδα Geely Design, το Geely EX5 έχει αναγνωριστεί με μια εντυπωσιακή σειρά διεθνών βραβείων, όπως το A' Design Award, το Χρυσό Βραβείο Σχεδίου IDA και το Βραβείο MUSE Platinum.

Ως το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της Geely Auto που δημιουργήθηκε για τις παγκόσμιες αγορές, το Geely EX5 συνδυάζει αρμονικά τις κομψές καμπύλες της κινεζικής πορσελάνης με δυναμικές και σύγχρονες αυτοκινητιστικές γραμμές, προσφέροντας μια κομψή αλλά και τολμηρή οπτική ταυτότητα που ανταποκρίνεται σε παγκόσμια αισθητικά πρότυπα. Το αμάξωμα του οχήματος ενσωματώνει ευφάνταστα υφές εμπνευσμένες από την πορσελάνη, αναδεικνύοντας πλούσια και πολυδιάστατα χαρακτηριστικά υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Το εσωτερικό εκφράζει μια φιλοσοφία εκλεπτυσμένης άνεσης, με χαρακτηριστικά όπως η σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας, ο εργονομικός σχεδιασμός των υποβραχιονίων και οι λεπτομέρειες των καθισμάτων, προσφέροντας μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ κομψότητας και άνεσης.

Το Geely EX5 έχει ήδη κυκλοφορήσει με επιτυχία σε αγορές πολλών ηπείρων, αποσπώντας ενθουσιώδη ανταπόκριση από τους καταναλωτές για τον κομψό σχεδιασμό και τις κορυφαίες επιδόσεις του. Βασισμένο σε αυτή την επιτυχία, το Geely EX5 αναμένεται να εισέλθει σε περισσότερες από 20 στρατηγικές παγκόσμιες αγορές έως το τέλος του έτους, ενισχύοντας σημαντικά τη στρατηγική ανάπτυξης της Geely Auto στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το πρώτο Geely EX5 έρχεται στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2025

Το καινοτόμο και πλήρως ηλεκτρικό SUV Geely EX5 που είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει κορυφαία εμπειρία οδήγησης, θα παρουσιαστεί στην Ελληνική αγορά τον Ιούνιο του 2025.

Η άφιξη της Geely σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα.

