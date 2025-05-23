Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Courier στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford στην Ελλάδα

Το νέο Ford E-Transit Courier – το ηλεκτρικό βαν που φιλοδοξεί να ανατρέψει τα δεδομένα στα συμπαγή επαγγελματικά οχήματα – βρίσκεται τώρα στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα και περιμένει τους πελάτες προκειμένου να το δουν από κοντά, να εξερευνήσουν από πρώτο χέρι τις μοναδικές του δυνατότητες και, φυσικά, να το παραγγείλουν εκτοξεύοντας έτσι τις μεταφορικές ικανότητες των μικρών ή μεγάλων επιχειρήσεών τους.

Οι τελευταίες θα είναι σε θέση να κάνουν τη διαφορά και με την αισθητική του βαν οχήματος της Ford Pro, το οποίο ενσωματώνει μια καινοτόμο σχεδίαση από άκρη σε άκρη με βασικά στοιχεία την χαρακτηριστική χρωμιωμένη μάσκα με το εντυπωσιακό μοτίβο διαμαντιών και την εξίσου πρακτική και εντυπωσιακή μπάρα φώτων που εκτείνεται από άκρη σε άκρη στο εμπρός μέρος.

Το αμιγώς ηλεκτρικό E-Tranist Courier είναι ένα όχημα που έχει σχεδιαστεί και στο εσωτερικό με κριτήριο όλα όσα αναζητούν οι σύγχρονοι επαγγελματίες από ένα συμπαγές βαν. Έτσι, το νέο EV της Ford Pro διαθέτει τον πιο ολοκληρωμένο βασικό εξοπλισμό στην κατηγορία, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα τιμόνι τύπου squircle, που προσφέρει βελτιωμένο χώρο για τα πόδια και καλύτερη ορατότητα για τον οδηγό. Ταυτόχρονα, για ακόμα περισσότερη ευκολία στην καθημερινότητα, ο επιλογέας κίνησης βρίσκεται εγκατεστημένος στην κολώνα του τιμονιού, ενώ το μπουτόν εκκίνησης του ηλεκτρικού κινητήρα και το ηλεκτρονικό χειρόφρενο έρχονται με τη σειρά τους να διασφαλίσουν ακόμα μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο.

Παραπέμποντας με την αισθητική της στα επιβατικά EV της γκάμας Ford, η καμπίνα του νέου E-Transit Courier υιοθετεί και αυτή ένα καινοτόμο ψηφιακό σύμπλεγμα που αποτελείται από μια οθόνη με διαγώνιο 12 ίντσες και μια κεντρική οθόνη αφής, επίσης 12 ιντσών, με την τελευταία να υποστηρίζεται από το κορυφαίο σύστημα SYNC 4 της Ford. Για απρόσκοπτη επικοινωνία και συνδεσιμότητα, η ασύρματη συμβατότητα Android Auto και Apple CarPlay διατίθεται στάνταρ.

Το εσωτερικό του E-Transit Courier βρίσκεται στο πλευρό κάθε επαγγελματία προσφέροντας και υψηλές μεταφορικές δυνατότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το πλάτος μεταξύ των θόλων των πίσω τροχών έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν στα 1.220 mm, εξασφαλίζοντας στο συμπαγές βαν της Ford Pro τη δυνατότητα να μεταφέρει δύο ευρωπαλέτες. Ο συνολικός μάλιστα όγκος του χώρου φόρτωσης ανέρχεται σε 2,9 m3, τιμή μεγαλύτερη κατά 25% σε σχέση με εκείνη της απερχόμενης γενιάς. Επίσης, το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο και βάρος ρυμούλκησης είναι αντίστοιχα έως 620 kg και 750 kg.

Το νέο Ford E-Transit Courier είναι ένα προηγμένο, συνδεδεμένο και ευρύχωρο βαν που είναι σε θέση μπορεί να διανύσει έως και 300 km μεταξύ των επαναφορτίσεων, χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη ισχύ 100 kW και μια μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 43 kWh. Η φόρτιση 10-100% με τον ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW διαρκεί περίπου 5,3 ώρες. Για αποδοτική φόρτιση σε δημόσιους σταθμούς, το νέο E-Transit Courier προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 100 kW, προσθέτοντας περίπου 100 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά της ώρας και εξασφαλίζοντας αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας από το 10% έως και το 80% της χωρητικότητάς της σε περίπου 23 λεπτά.

Νέο Ford E-Transit Courier: Με ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Δείτε τώρα το νέο E-Transit Courier στους Επίσημους Εμπόρους Ford σε όλη την Ελλάδα και αποκτήστε το ακόμα πιο εύκολα, χάρη στα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα με τα οποία συνοδεύεται, τα οποία προσφέρουν μεταξύ άλλων επιτόκιο 2,99%, προκαταβολή 20% και 48 δόσεις.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο E-Transit Courier εδώ.

