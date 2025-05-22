Volvo Cars - Google: Συνεργασία με την ενσωμάτωση του Gemini στην αυτοκίνηση

Η Volvo Cars ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με την Google ™, προκειμένου να παραδώσει πιο γρήγορα τις πρόσφατες καινοτομίες του Android Automotive OS σε κατόχους μοντέλων Volvo τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Στις νέες καινοτομίες συμπεριλαμβάνεται το Google Gemini™, το οποίο οι δύο εταιρείες παρουσίασαν μαζί στο Google I/O 2025, σε ένα Volvo EX90. Επίσης, τα μοντέλα της Volvo θα χρησιμεύουν πλέον ως hardware πλατφόρμες αναφοράς της Google για τη μελλοντική εξέλιξη του Android σε αυτοκίνητα.

«Εδώ και χρόνια, η Google και η Volvo Cars συνεργάζονται στενά για να φέρουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα συνδεδεμένα αυτοκίνητα», δήλωσε ο Patrick Brady (Πάτρικ Μπρέιντι), Αντιπρόεδρος του Android for Cars στην Google. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας που επιταχύνει την εφαρμογή καινοτομίας, η οποία όχι μόνο βελτιώνει την οδηγική εμπειρία για τους πελάτες Volvo, αλλά θέτει και νέα πρότυπα στον κλάδο της αυτοκίνησης.»

Μετά το προσεχές λανσάρισμα του Google Gemini στο αυτοκίνητο από την Google, οι οδηγοί μοντέλων Volvo με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google θα είναι από τους πρώτους που θα επωφεληθούν από την ισχύ της πιο πρόσφατης τεχνολογίας στη διαλογική τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Το Gemini στο αυτοκίνητο μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τι θέλετε την ώρα που οδηγείτε, μέσω φυσικής συζήτησης. Μπορείτε να μιλήσετε με φυσικό τρόπο για να δημιουργήσετε μηνύματα, να τα μεταφράσετε σε μία άλλη γλώσσα πριν τα στείλετε, να ζητήσετε πληροφορίες από το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου ή να μάθετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον προορισμό σας. Αυτό το είδος φυσικής συζήτησης μπορεί να βοηθήσει στη ελάφρυνση του νοητικού φορτίου του οδηγού, ώστε να παραμένει προσηλωμένος στην οδήγηση, ελαττώνοντας την αναστάτωση για όλους τους επιβάτες.

Το Gemini θα αντικαταστήσει το τρέχον Google Assistant στα αυτοκίνητα Volvo με ενσωματωμένο Google, αργότερα εντός του έτους.

Οι οδηγοί Volvo θα είναι από τους πρώτους που θα απολαύσουν τις νέες λειτουργίες Android

Χάρη στην επέκταση της συνεργασίας, τα αυτοκίνητά Volvo γίνονται πλέον μία από τις πλατφόρμες αναφοράς για τις εργασίες εξέλιξης της Google στο λειτουργικό σύστημα Android για αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι η Google θα χρησιμοποιεί τη Volvo Cars ως κύριο συνεργάτη στην εξέλιξη νέων λειτουργιών και αναβαθμίσεων, προτού τις προσθέσει στη βάση κώδικα του Android. Με αυτό τον τρόπο, η Google και η Volvo Cars θα μπορούν να καινοτομούν από κοινού για νέες εμπειρίες διασύνδεσης, εξασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί Volvo θα είναι από τους πρώτους που θα απολαμβάνουν τις πιο πρόσφατες λειτουργίες Android και αναβαθμίσεις στην απόδοση. Επιπλέον, επιταχύνεται η πρόοδος στον χώρο του συνδεδεμένου αυτοκινήτου για ολόκληρο τον κλάδο της αυτοκίνησης και τους οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

«Προσπαθούμε να προσφέρουμε ανθρωποκεντρική τεχνολογία και η κορυφαία εμπειρία πελάτη είναι ουσιώδες τμήμα αυτής της προσπάθειας. Μέσω της συνεργασίας με την Google, είμαστε σε θέση να φέρουμε πρώτοι τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και δυνατότητες από το κορυφαίο οικοσύστημα για καταναλωτές στα προιόντα μας», λέει ο Alwin Bakkenes (Άλβιν Μπάκενες), Επικεφαλής Εξέλιξης Λογισμικού της Volvo Cars. «Χάρη στην επέκταση της συνεργασίας μας, δουλεύουμε μαζί πάνω σε εξαιρετικά προηγμένες λύσεις που δημιουργούν το μέλλον για τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.