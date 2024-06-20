Το Ford Puma στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα

Το πολυτάλαντο Puma - το διαχρονικό best-seller μοντέλο στη γκάμα Ford - έρχεται με ακόμα περισσότερο δυναμισμό και μια σειρά από αναβαθμίσεις σε όλους τους τομείς να υποστηρίξει ιδανικά τους πελάτες στην κατηγορία B-SUV διαθέτοντας μεταξύ άλλων ανανεωμένη σχεδίαση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, έξυπνες και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού και συνδεσιμότητας, καθώς και μια ολοκληρωμένη γκάμα ήπια υβριδικών κινητήρων με υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Τώρα, το ολοκαίνουργιο Ford Puma βρίσκεται πλέον στους Επίσημους Εμπόρους Ford σε όλη την Ελλάδα περιμένοντας τους πελάτες όχι μόνο να το δουν για πρώτη φορά από κοντά αλλά και να το παραγγείλουν έχοντας ενημερωθεί για τα μοναδικά και προηγμένα του χαρακτηριστικά που θα το φέρουν ξανά στην κορυφή των προτιμήσεων.

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν το νέο Ford Puma να ξεχωρίζει

Κορυφαία συνδεσιμότητα: Η απρόσκοπτη και εξαιρετικά γρήγορη συνδεσιμότητα μέσω ενός 5G modem αποτελεί σημείο αναφοράς για το νέο Ford Puma. Αξιοποιώντας ιδανικά τις υψηλές δυνατότητες του καινοτόμου συστήματος SYNC 4 της Ford, το οποίο παρέχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων και ενσωμάτωσης Apple Car Play & Android Auto, το πιο έξυπνο και προηγμένο Puma όλων των εποχών είναι τώρα διαθέσιμο με έναν νέο, μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων με διαγώνιο 12,8’’ που προσφέρει νέες δυνατότητες και νέα γραφική απεικόνιση, σε συνδυασμό με μια επίσης μεγαλύτερη και πιο διαισθητική στον χειρισμό οθόνη αφής 12’’.

Μια γκάμα τεσσάρων εκδόσεων για κάθε ανάγκη και απαίτηση: Χάρη στη νέα σύνθεση της γκάμας, όλοι οι πελάτες να μπορούν τώρα εύκολα να βρουν και να αποκτήσουν το Puma που τους ταιριάζει. Έτσι, ο πολυτελής χαρακτήρας του νέου Ford Puma υποστηρίζεται τώρα από την έκδοση Titanium, η οποία αποτελεί τον καλύτερο συνδυασμό άνεσης και πολυτέλειας, χωρίς κανέναν συμβιβασμό, συνοδευόμενη από αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Για τους πιο ανήσυχους οδηγούς, το νέο Ford Puma διατίθεται στην έκδοση ST-Line, η οποία έρχεται να προσδώσει στο προηγμένο, κομψό και εξηλεκτρισμένο B-SUV μοντέλο της εταιρείας μια σπορτίφ νότα τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε οδική συμπεριφορά. Με τη σειρά της, η ST-Line X, προσφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία τεχνολογίας που θα κάνουν τη ζωή των πελατών ακόμα πιο εύκολη, επιτρέποντάς τους επιπλέον να απολαύσουν το κορυφαίο επίπεδο πολυτέλειας και κομψότητας του νέου Ford Puma. Τέλος, η κορυφαία έκδοση ST, που διατίθεται αποκλειστικά με τον πανίσχυρο κινητήρα 1.0L EcoBoost Hybrid 170PS της Ford και 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Powershift, έρχεται να τονίσει ακόμα περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του νέου Puma προσφέροντας κορυφαίο εξοπλισμό σε εκείνους που αναζητούν ακόμα πιο υψηλές επιδόσεις.

Με νέα σχεδίαση: Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Puma βασίζεται στον ξεχωριστό χαρακτήρα του πιο δημοφιλούς επιβατικού αυτοκινήτου της γκάμας Ford στην Ευρώπη με βελτιώσεις που διατηρούν τη μοναδική του γοητεία. Μπροστά υπάρχει το νέο σήμα της Ford, πλαισιωμένο από ολοκαίνουργια φωτιστικά σώματα, με νέα φωτεινή υπογραφή σε στιλ «νυχιού», η οποία ενισχύει την εντυπωσιακή παρουσία του νέου Puma στο δρόμο. Νέα είναι και η σχεδίαση των ζαντών ελαφρού κράματος, ενώ το Cactus Grey είναι η νεότερη, εντυπωσιακή προσθήκη στην παλέτα των διαθέσιμων εξωτερικών χρωμάτων/ Ένα ακόμα πρόσθετο διακριτικό του αυτοκινήτου είναι ο φωτισμός εδάφους που προβάλλει το λογότυπο του Puma κατά την είσοδο ή την έξοδο του οδηγού από το όχημα.

Τώρα, το νέο Ford Puma, το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία των B-SUV, βρίσκεται στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα και σας περιμένει να το δείτε από κοντά, να ανακαλύψετε από πρώτο χέρι τα πλεονεκτήματα του και να παραγγείλετε την έκδοση που ταιριάζει στις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας.

Γνωρίστε το νέο Ford Puma εδώ.

Διαμορφώστε τώρα το δικό σας Ford Puma εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.