TÜV: Αν θες ηλεκτρικό, πάρε μεταχειρισμένο

Επειδή η τεχνολογία κάνει άλματα, τα ηλεκτροκίνητα χάνουν γρήγορα σε αξία. Η γερμανική Ένωση Τεχνικού Ελέγχου (TÜV) προτείνει την αγορά μεταχειρισμένου.Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χάνουν γρήγορα την αξία τους. Για τον λόγο αυτό, τα μεταχειρισμένα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για ενδιαφερόμενους αγοραστές, εκτιμά η γερμανική Ένωση Τεχνικού Ελέγχου (TÜV). Τα παλαιότερα μοντέλα προσφέρουν «σύγχρονη τεχνολογία σε συγκριτικά προσιτές τιμές», λένε οι ειδικοί.



Σύμφωνα με την TÜV, τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν μια «ελκυστική εναλλακτική λύση» σε σχέση με τα καινούργια ηλεκτροκίνητα μοντέλα ή ακόμα και μεταχειρισμένα με κινητήρες ντίζελ ή βενζίνης. «Μοντέλα όπως το VW ID.3, το Renault Zoe, το Hyundai Kona Electric ή το Tesla Model 3 είναι πλέον διαθέσιμα σε πολλά κομμάτια, συχνά ως ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από μισθώσεις», εξηγεί η γερμανική ένωση. «Όλο και περισσότερα μοντέλα είναι διαθέσιμα και οι τιμές μειώνονται».

Πηγή: Deutsche Welle

Tesla Model 3: 18.000 και 20.000 ευρώΣύμφωνα με την TÜV, μετά από τρία χρόνια, η αξία ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί να έχει μειωθεί στο μισό ή και ακόμα περισσότερο. «Οι νέες γενιές μοντέλων προσφέρουν μεγαλύτερες μπαταρίες, μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερους χρόνους φόρτισης», δηλώνει ο ειδικός της TÜV Ρόμπιν Τσάλβερτ.«Αυτό κάνει τα παλαιότερα ηλεκτρικά οχήματα να δείχνουν, μέσα σε λίγα χρόνια, τεχνολογικά ξεπερασμένα». Παράλληλα, η πτώση τιμών των καινούργιων αυτοκινήτων, καθώς και οι εκπτώσεις από πλευράς εμπόρων συμπιέζουν την αξία των μεταχειρισμένων προς όφελος των αγοραστών, οι οποίοι «μπορούν να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνολογία σε συγκριτικά προσιτές τιμές», σημειώνει η ένωση TÜV. Ένα Tesla Model 3 μπορεί πλέον να αγοραστεί στη Γερμανία ακόμα και μεταξύ 18.000 και 20.000 ευρώ.Προσοχή στην κατάσταση της μπαταρίαςΟι ειδικοί αυτοκινήτου συμβουλεύουν τους επίδοξους αγοραστές ενός μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση της μπαταρίας, καθώς η αντικατάστασή της είναι πανάκριβη. Ανάλογα με το μοντέλο, οι τιμές φθάνουν μέχρι και τα 20.000 ευρώ. «Η απόδοση της μπαταρίας καθορίζει την αξία, αλλά και την καταλληλότητα ενός μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου για καθημερινή χρήση», εκτιμά ο ειδικός της TÜV Ρόμπιν Τσάλβερτ.Ο γερμανός ειδικός συνιστά τον έλεγχο της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του οχήματος από έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, με κόστος, στη Γερμανία, μεταξύ 100 και 200 ευρώ. Εάν η υγεία της μπαταρίας είναι 80% και πάνω, «το όχημα είναι γενικά κατάλληλο για καθημερινή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα», καταλήγει ο Ρόμπιν Τσάλβερτ.Πηγές: AFP, tagesschau.de

