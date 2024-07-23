SGMW: Ετήσια αύξηση 35,5% στις πωλήσεις οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας στο πρώτο 6αμηνο

Η αυτοκινητοβιομηχανία SAIC-GM-Wuling (SGMW), μία κοινοπραξία μεταξύ της SAIC Motor, General Motors και της Liuzhou Wuling Motors, ανέφερε αυξημένες πωλήσεις οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) στο πρώτο εξάμηνο του 2024, καθώς πωλήθηκαν 243.000 οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας.

Οι πωλήσεις αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,6% επί του συνόλου των πωλήσεων της αναφερόμενης κοινοπραξίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, με ετήσια αύξηση των πωλήσεων οχημάτων NEV κατά 35,5%, σύμφωνα με την κοινοπραξία.

Η SGMW κατέγραψε επίσης δυναμική πορεία στις εξαγωγές της κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 16% στις 107.126 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

