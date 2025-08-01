Puma Gen-E: Κορυφαία πρακτικότητα και χώροι μεγαλύτερης κατηγορίας

Το νέο Puma Gen-E είναι ένα καινοτόμο compact B-SUV της ηλεκτρικής εποχής, το οποίο προάγει στο επόμενο επίπεδο την κορυφαία πρακτικότητα αλλά και τους ασυναγώνιστους χώρους στο εσωτερικό που παραδοσιακά προσφέρει χρόνια τώρα το μοντέλο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην πολυσυλλεκτική γκάμα των επιβατικών οχημάτων Ford στην Ευρώπη.

Η άνεση - σε συνδυασμό με την ευκολία για όλους τους επιβάτες - είναι άμεσα αντιληπτή στο προσεγμένο και ποιοτικό εσωτερικό του νέου Puma Gen-E, εκεί όπου η νέα, υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα εγγυάται έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλο για τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων με τάξη. Επίσης, το υποβραχιόνιο είναι συρόμενο, προκειμένου να προσφέρει στον οδηγό του νέου Puma Gen-E την πιο άνετη θέση τόσο στην καθημερινότητα όσο και κατά τη διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού. Επιπλέον, διατίθεται και ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι πάντα φορτισμένο στο τέλος κάθε διαδρομής.

Το νέο Puma Gen-E καθιστά ακόμα πιο εύκολη την οδήγηση - τόσο εντός όσο και εκτός πόλης. Ένας απλός στη χρήση ηλεκτρονικός μοχλοδιακόπτης, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, εναλλάσσει την κίνηση προς τα εμπρός, τη νεκρά και την όπισθεν τόσο εύκολα όπως όταν ο οδηγός ενεργοποιεί τα φλας με την άκρη των δακτύλων του.

Εκτός από τα άνετα και αναπαυτικά καθίσματα και το επίπεδο πάτωμα - που προσφέρει ακόμα περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών - το νέο Puma Gen-E διαπρέπει και με την ασυναγώνιστη χωρητικότητα και πρακτικότητα για μεταφορά αποσκευών.

Λύσεις αποθήκευσης και μεταφοράς αποσκευών που υπερβαίνουν εκείνες μεγαλύτερων SUV.

Η υφασμάτινη εταζέρα που καλύπτει τον χώρο αποσκευών του έχει την ικανότητα να απομακρύνεται με το άνοιγμα της πίσω πόρτας αποκαλύπτοντας έναν πλήρως εκμεταλλεύσιμο χώρο με διαμορφώσιμο πάτωμα.

Ο διαθέσιμος χώρος φόρτωσης στο πίσω μέρος του νέου Ford Puma Gen-Ε δεν περιορίζεται από τις φυσικές διαστάσεις ενός κλασικού χώρου αποσκευών, αφού στο κάτω μέρος του υπάρχει ένας επιπλέον χώρος αποθήκευσης, γνωστός πλέον ως GigaBox. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό crossover της Ford εκμεταλλεύεται ιδανικά την έλλειψη του παραδοσιακού συστήματος εξάτμισης του κινητήρα και προσθέτει επιπλέον τα 145 λίτρα αποθηκευτικού χώρου του GigaBox στο πίσω μέρος του (+65 λίτρα σε σχέση με το MegaBox των εκδόσεων με κινητήρα εσωτερικής καύσης). Έτσι, ο συνολικός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης κάτω από την πίσω πόρτα του νέου Ford Puma Gen-E φτάνει έως τα 574 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση, φορτωμένο μέχρι το ύψος της οροφής (ή εναλλακτικά 523 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση αν είναι φορτωμένο έως το ύψος των καθισμάτων).

Οι χώροι αποσκευών δεν σταματούν εδώ. Ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος Frunk 43 λίτρων υπάρχει κάτω από το εμπρός καπό του νέου Ford Puma Gen-E. Ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης, του τριγώνου, του φαρμακείου και του πυροσβεστήρα, ο χώρος αυτός απελευθερώνει ακόμα περισσότερο χώρο στο πορτ-παγκάζ και επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευσή του.

Συμπεριλαμβανομένου του εμπρόσθιου Frunk, συνολικά έως 617 λίτρα όγκου αποσκευών μπορούν να χωρέσουν μέσα στο νέο Puma Gen-E και αυτό χωρίς να περιοριστεί καθόλου ο διαθέσιμος χώρος και η άνεση των πίσω επιβατών – μία άκρως εντυπωσιακή επίδοση για την κατηγορία!

Εύκολη απόκτηση με μοναδικές προϋποθέσεις και τιμή από μόλις 26.906€

Όλοι οι πελάτες μπορούν τώρα να αποκτήσουν άμεσα το νέο Ford Puma Gen-E με μόλις 26.906€.

Παράλληλα, η Ford εξασφαλίζει επιπλέον ευκολία όσον αφορά την απόκτησή του, με ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω της Ford Finance που προβλέπουν χαμηλό επιτόκιο 3,99% και, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη, ελάχιστη προκαταβολή από 5.982€, μηνιαία δόση από 250€ και μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης έως 84 μήνες.

Για όσους επιλέξουν να αποκτήσουν το νέο Ford Puma Gen-E με χρηματοδοτική μίσθωση, η Ford Lease προσφέρει το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα της αγοράς με €250



Όπως συμβαίνει με όλα τα μοντέλα της γκάμας επιβατικών οχημάτων Ford, το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E συνοδεύεται από την μοναδική Εργοστασιακή Εγγύηση 8 ετών της Ford Protect, η οποία είναι πλήρως μεταβιβάσιμη στον επόμενο ιδιοκτήτη, προσφέροντας έτσι σε όλους ξεγνοιασιά, ηρεμία και ασφάλεια για πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο Ford Puma Gen-E εδώ.

Πηγή: skai.gr

