Νέο βίντεο «Living On The Limit» με πρωταγωνιστή τη Ford Mustang Dark Horse

Σε ένα νέο βίντεο της Ford Performance με τίτλο «Living On The Limit», η νέα Ford Mustang Dark Horse - η επιτομή των εκδόσεων παραγωγής της Mustang έβδομης γενιάς – συναντά για πρώτη φορά στην πίστα τον Ολλανδό τέσσερις φορές παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1, Max Verstappen, ο οποίος βιώνει μοναδικές στιγμές οδηγώντας στο όριο το κορυφαίο μοντέλο του διάσημου αμερικανικού κουπέ.

Η νέα Ford Mustang Dark Horse έρχεται να συναρπάσει τον Max Verstappen και να ανεβάσει στα ύψη την αδρεναλίνη των πελατών της ανά τον κόσμο, χάρη στις μοναδικές τις ικανότητες και τεχνολογίες. Στην καρδιά της πιο «προσηλωμένης» για οδήγηση σε περιβάλλον πίστας Mustang ευρείας παραγωγής βρίσκεται μια ισχυρότερη έκδοση του νέου 5.0L V8 κινητήρα Gen IV της Ford, με διαφορετικούς εκκεντροφόρους και μοναδικές ρυθμίσεις. Ο σχεδιασμός του συστήματος εισαγωγής αέρα με δύο πεταλούδες γκαζιού επιτρέπει σε διπλάσιες ποσότητες φρέσκου αέρα να εισέρχονται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μέγιστη ισχύ που φτάνει τους 454PS και ροπή 540Nm.

Αυτός ο κινητήρας συνδυάζεται στη νέα Mustang Dark Horse είτε με το εξελιγμένο χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων της TREMEC, είτε με το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων της Ford, το οποίο συνοδεύεται από paddles αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι. Επιπλέον, η λειτουργία flat shift επιτρέπει στους οδηγούς να ανεβάζουν ταχύτητα χωρίς να σηκώνουν το πόδι τους από το γκάζι.

Το πακέτο Perfomance Package, το οποίο διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό της Mustang Dark Horse, έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της στην πίστα προσθέτοντας ένα βοηθητικό ψυγείο λαδιού κινητήρα, ένα ψυγείο λαδιού για το προαιρετικό αυτόματο κιβώτιο, ένα μοναδικό ψυγείο με μειωμένο βάρους για καλύτερη απαγωγή της θερμότητας, ισχυρότερους ανεμιστήρες στο σύστημα ψύξης, καθώς και ένα ακόμα ψυγείο στον πίσω άξονα.

Η πρόσφυση στις στροφές στη νέα Ford Mustang Dark Horse μεγιστοποιείται χάρη στο στάνταρ διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης τύπου Torsen, ενώ ένα μοναδικό ηλεκτρονικά ελεγχόμενο drift-brake βελτιώνει τις δεξιότητές των οδηγών στο drift. Το εντυπωσιακό αμερικανικό κουπέ της Ford επωφελείται επίσης από την μεγαλύτερη πίσω αντιστρεπτική δοκό, τα νέα heavy-duty εμπρός αμορτισέρ, την μπάρα θόλων, καθώς και από τις ζάντες των 19 x 9 ιντσών μπροστά και 19 x 9,5 ιντσών πίσω που συνδυάζονται με ελαστικά Pirelli P Zero PZ4.

H γυαλιστερή μαύρη μάσκα στο εμπρός μέρος και ένα μοναδικό σκουρόχρωμο γραφικό γύρω από τους LED προβολείς επισημαίνουν και οπτικά τον σπορ χαρακτήρα της νέας Mustang Dark Horse, ενώ ο επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας στο κάτω μέρος του, οι πλαϊνές ποδιές, η σταθερή πίσω αεροτομή, ο διαχύτης αέρα και οι τετραπλές απολήξεις της εξάτμισης τονίζουν τα «πολεμικά» διαπιστευτήρια του αμερικανικού κουπέ.

