Οι παγκόσμιες πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 17% φέτος σε πάνω από 20 εκατομμύρια αυτοκίνητα, με τη βοήθεια της επέκτασης των επιδοτήσεων εμπορίας αυτοκινήτων της Κίνας, σύμφωνα με πρόβλεψη της ερευνητικής εταιρείας Rho Motion.

Η Ευρώπη, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, θα επιστρέψει στην αύξηση των πωλήσεων καθώς οι στόχοι εκπομπών CO2 θα τεθούν σε ισχύ και θα γίνουν διαθέσιμα φθηνότερα μοντέλα, αλλά ο ρυθμός θα παραμείνει πιο αργός από το 2023, δήλωσε η επικεφαλής έρευνας της Rho Motion, Iola Hughes.

Γιατί είναι σημαντικό

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προσβλέπουν στο 2025 ως μια χρονιά μετασχηματισμού, καθώς η Ευρώπη εισάγει νέους στόχους για να ενθαρρύνει την υιοθέτηση EV και η Κίνα επεκτείνει τις επιδοτήσεις, ενώ οι ΗΠΑ ακυρώνουν τους στόχους ηλεκτροκίνησης υπό τη διοίκηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με αριθμούς

Οι πωλήσεις EV στην Κίνα πιθανότατα θα αυξηθούν περισσότερο από μια προηγούμενη πρόβλεψη για ανάπτυξη 17% το 2025 και θα ενισχύσουν την κυριαρχία της στην αγορά χάρη στην επέκταση των επιδοτήσεων, εκτιμά η Rho Motion. Το 2024, αυξήθηκαν κατά 40% ρεκόρ στα 11 εκατομμύρια.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων κινεζικής κατασκευής θα επιβεβαιώσουν τις τάσεις του 2024 στη Λατινική Αμερική, όπου έφτασαν σε μερίδιο αγοράς άνω του 80%, και θα συνεχίσουν να αυξάνονται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στις αναδυόμενες αγορές, προβλέπει η εταιρεία.

Για την Ευρώπη, προβλέπει συνολική αύξηση των πωλήσεων κατά 15% από τα 3 εκατομμύρια EV που πωλήθηκαν πέρυσι.

Η Rho Motion βλέπει αύξηση πωλήσεων EV 16% στις ΗΠΑ το 2025 με περιορισμένο αντίκτυπο από τις αλλαγές πολιτικής του Trump, αλλά αναμένει ότι θα έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης, στη χειρότερη περίπτωση, μείωσης κατά 47% της ζήτησης μπαταριών EV έως το 2040.

«Στην αγορά των ΗΠΑ, προφανώς υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα τον τελευταίο χρόνο περίπου, και αναμένουμε μειωμένες προβλέψεις για EV», δήλωσε ο Hughes στο Reuters.

«Ωστόσο, η στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθεί να γίνεται σε μεγάλο βαθμό και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία».

