Νέο Ford Puma: Με την πιο προηγμένη, ισχυρή και αποδοτική γκάμα κινητήριων συνόλων

Το νέο Ford Puma είναι το συμπαγές crossover που έρχεται να δώσει μια καινούργια πνοή στην κατηγορία προσφέροντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και συνδεσιμότητας, σε συνδυασμό με ένα πλήρως αναβαθμισμένο εσωτερικό που εξασφαλίζει σε όλους τους επιβάτες απαράμιλλα επίπεδα άνεσης, πρακτικότητας και χώρων.

Εκτός από όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα που έρχονται να πλαισιώσουν τις εντυπωσιακές αναλογίες του αμαξώματος με την χαρακτηριστική νέα εξωτερική σχεδίαση, το νέο Ford Puma προτάσσει και την πιο προηγμένη γκάμα κινητήριων συνόλων που προσφέρει στους πελάτες μια ευρεία γκάμα επιλογών.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο Ford Puma προσφέρει σήμερα μια επιλογή ισχυρών και εξαιρετικά αποδοτικών σε κατανάλωση κινητήρων, οι οποίοι διαθέτουν ήπια υβριδική τεχνολογία 48V που υποστηρίζει ιδανικά την γνώριμη διασκεδαστική εμπειρία οδήγησης του συμπαγούς crossover. Όλοι οι κινητήρες βενζίνης EcoBoost Hybrid διαθέτουν μια ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια με κίνηση μέσω ιμάντα (BISG) στη θέση του στάνταρ εναλλάκτη, η οποία επιτρέπει την ανάκτηση και αποθήκευση της ενέργειας που συνήθως χάνεται κατά την πέδηση και την οδήγηση για τη φόρτιση μιας αερόψυκτης μπαταρίας ιόντων λιθίου 48 Volt.

Το BISG λειτουργεί επίσης σαν μοτέρ, συνεργαζόμενο με τον κινητήρα, χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη ενέργεια για να παρέχει υποβοήθηση ροπής κατά την κανονική οδήγηση και την επιτάχυνση, καθώς και για τη λειτουργία των περιφερειακών ηλεκτρικών συστημάτων του οχήματος. Ο 3κύλινδρος κινητήρας 1.0L EcoBoost Hybrid είναι διαθέσιμος στο νέο Ford Puma με μέγιστη ισχύ 125PS και 155PS σε συνδυασμό με το προηγμένο 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Powershift διπλού συμπλέκτη της Ford, το οποίο παρέχει σε όλα τα οδηγικά σενάρια απρόσκοπτες αλλαγές για πιο εκλεπτυσμένη λειτουργία – το κιβώτιο αυτό επιτρέπει ακόμα και το κατέβασμα τριών σχέσεων για ταχύτερο προσπέρασμα όταν οι οδηγοί απαιτούν μέγιστη επιτάχυνση.

Η έκδοση 1.0L EcoBoost Hybrid Powershift 125PS ξεχωρίζει για τις εξαιρετικά περιορισμένες απαιτήσεις καυσίμου καταναλώνοντας 5,7-5,8 l/100 km με εκπομπές CO2 μόλις 129-130 g/km (WLTP), ενώ η αντίστοιχη παραλλαγή των 155PS απαιτεί 5,7 l/100 km και εκπέμπει 129 g/km (WLTP). Επιπλέον, ο κινητήρας βενζίνης 1.0L EcoBoost Hybrid 125PS διατίθεται και σε συνδυασμό με το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων της Ford, προσφέροντας κατανάλωση καυσίμου 5,4 l/100 km και εκπομπές CO2 121-122 g/km (WLTP).

Όλες οι εκδόσεις κινητήριων μονάδων του νέου Ford Puma συνοδεύονται από επιλέξιμα προφίλ οδήγησης (Drive Modes), τα οποία περιλαμβάνουν τις επιλογές Normal, Eco, Sport και Slippery βοηθώντας όλους τους οδηγούς να βελτιστοποιούν περαιτέρω την οδηγική εμπειρία και να προσαρμόζουν τις αντιδράσεις του συστήματος κίνησης στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες οδήγησης

.Νέο Puma ST Powershift: Για κορυφαία σπορ συμπεριφορά και επιδόσεις

Για όσους αναζητούν την κορυφαία σπορ αίσθηση σε συνδυασμό με κορυφαίες επιδόσεις στο δρόμο, η γκάμα των διαθέσιμων εκδόσεων του νέου crossover περιλαμβάνει το νέο Puma ST Powershift το οποίο διαθέτει ειδικά προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προκειμένου να προσφέρει την απόλυτη οδηγική εμπειρία.

Η ισχυρότερη έκδοση παραγωγής του κινητήρα 1.0L EcoBoost Hybrid που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ford αποδίδει μέγιστη ισχύ 170PS και ροπή 248 Nm. Το κιβώτιο Powershift διπλού συμπλέκτη με τις 7 σχέσεις μετάδοσης εξασφαλίζει όχι μόνο έναν ιδιαίτερα ζωηρό χαρακτήρα, αλλά και κορυφαία χρηστικότητα στην καθημερινότητα, προσφέροντας κατανάλωση καυσίμου 6,0 l/100 km και εκπομπές CO2 140-146 g/km (WLTP).

Με άμεση απόκριση, άφθονη ισχύ και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ώστε ο οδηγός να εμπλέκεται στα δρώμενα, το νέο Puma ST Powershift προσφέρει καταιγιστικές επιδόσεις με τελική ταχύτητα 210 km/h και επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 km/h σε χρόνο μόλις 7,4 δλ.

Θέλοντας να αναδείξει ακόμα περισσότερο τις σπορ δυνατότητες της συγκεκριμένης έκδοσης, η Ford έχει προσδώσει στο νέο Puma ST Powershift και μια ανάλογη εξωτερική σχεδίαση. Σημεία αναφοράς εδώ είναι τόσο το εντυπωσιακό στην όψη splitter της Ford Performance στο εμπρός μέρος που αυξάνει την κάθετη δύναμη κατά σχεδόν 80% σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις του νέου Ford Puma, όσο και η χαρακτηριστική άνω και κάτω μάσκα ST, που μεγιστοποιεί με τη σειρά τις δυνατότητες ψύξης και απόδοσης του κινητήρα EcoBoost Hybrid. Επίσης, η προαιρετική οροφή σε Gloss Black φινίρισμα του νέου Puma ST Powershift πλαισιώνεται από τη μάσκα, τα πλευρικά διακοσμητικά, τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών και την πίσω αεροτομή οροφής, όλα σε μαύρο χρώμα, καθώς και από ζάντες ελαφρού κράμματος 19 ιντσών σε απόχρωση Magnetite Grey.

Με τη σειρά του, το προηγμένο εσωτερικό του νέου Ford Puma ST Powershift εστιάζει ακόμα περισσότερο στον σπορ χαρακτήρα συμπληρώνοντας το απέριττο, ψηφιακό περιβάλλον με σπορ καθίσματα Ford Performance και μοναδικά σήματα και διακοσμητικά ST.

Πηγή: skai.gr

