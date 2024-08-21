Νέο Ford Puma: Το συμπαγές SUV με την κορυφαία πρακτικότητα και ευρυχωρία

Όταν η Ford αποκάλυψε για πρώτη φορά το Puma, η κατηγορία των συμπαγών crossover οχημάτων βρήκε αμέσως τον νικητή της. Τώρα, το νέο Ford Puma έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον πρωτοποριακό αυτό χαρακτήρα, διαθέτοντας ως όπλα του όχι μόνο τα πιο προηγμένα συστήματα κίνησης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας αλλά και όλα τα χαρακτηριστικά που του διασφαλίζουν τον τίτλο του πιο ευρύχωρου, άνετου και πρακτικού B-SUV της αγοράς.

Εκτός από τις εντυπωσιακές του αναλογίες και την χαρακτηριστική εξωτερική σχεδίαση, το νέο Ford Puma προτάσσει τώρα ένα ακόμη πιο εκλεπτυσμένο και ανθρωποκεντρικό εσωτερικό. Χάρη στη μονόχρωμη απόχρωσή της, η καμπίνα του νέου Ford Puma αποπνέει μια απέριττη γοητεία, με τις επιφάνειες να αγκαλιάζουν τους επιβάτες και να εκτείνονται απρόσκοπτα από τη μια πόρτα στην άλλη, ενσωματώνοντας έναν πίνακα οργάνων με λεπτούς αεραγωγούς, ένα σμιλεμένο σε σχεδίαση τρισδιάστατο soundbar καθώς και ένα ολοκαίνουργιο σπορ τιμόνι με δύο ακτίνες και επίπεδο κάτω τμήμα.

Η αίσθηση πολυτέλειας μεγαλύτερου αυτοκινήτου ενισχύεται από τον διακριτικά ενσωματωμένο ατμοσφαιρικό φωτισμό που φωτίζει έμμεσα την καμπίνα δημιουργώντας μία ευχάριστη αίσθηση. Τα καθίσματα, το τιμόνι και το νέο, συρόμενο υποβραχιόνιο φέρουν επένδυση από συνθετικό δέρμα Sensico. Αυτό φέρει διακριτικές ραφές σε χρώμα Cool Grey στις εκδόσεις Titanium και έντονες κόκκινες σταυροβελονιές για τις ST-Line, οι οποίες διαθέτουν επίσης σπορ πεντάλ, μαρσπιέ από κράμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και σκουρόχρωμη εσωτερική επένδυση οροφής.

Το παρμπρίζ από λαμιναρισμένο (ακουστικό) κρύσταλλο του νέου Ford Puma συμβάλλει επίσης στην αίσθηση καταφυγίου, βελτιώνοντας την ηχομόνωση. Μια ανοιγόμενη πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία πλημμυρίζει το εσωτερικό του αυτοκινήτου με φως προσφέροντας ταυτόχρονα στους επιβάτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εν κινήσει το τοπίο της πόλης, είναι επίσης διαθέσιμη.

Το νέο Ford Puma δεν έχει θυσιάσει τίποτα από την πρακτικότητα που το χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Ο ευέλικτος και καινοτόμος χώρος φόρτωσης χρησιμοποιεί το MegaBox για τη μεταφορά δύο σετ μπαστουνιών του γκολφ σε όρθια θέση ή βρεγμένου και λασπωμένου εξοπλισμού μετά από υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς πλένεται και καθαρίζεται εύκολα. Το MegaBox προσφέρει επιπλέον 80 λίτρα αποθηκευτικού χώρου στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, κάτι που σημαίνει ότι αντικείμενα ύψους έως και περίπου 115 cm μπορούν να αποθηκευτούν όρθια. Με το MegaBox ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 456 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους, ενώ με την πλήρη αναδίπλωσή τους η μέγιστη χωρητικότητα φτάνει τα 1.216 λίτρα. Και όλα αυτά σε ένα όχημα με μήκος μόλις 4,2 μέτρα.

Ως εκ τούτου, το Ford Puma καλύπτει άνετα τις ανάγκες των οικογενειακών διακοπών και άλλων αποδράσεων με ένα πορτμπαγκάζ ικανό να γεμίσει με αποσκευές ή σπορ εξοπλισμό.

Νέο Ford Puma: Με σχεδίαση που ενισχύει την πρακτικότητα και τους χώρους

Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Puma βασίζεται στον ξεχωριστό χαρακτήρα του πιο δημοφιλούς επιβατικού αυτοκινήτου της Ford στην Ευρώπη με βελτιώσεις που διατηρούν τη μοναδική του γοητεία και ενισχύουν την πρακτικότητα και ευρυχωρία που προσφέρει. Μπροστά υπάρχει το νέο σήμα της Ford, πλαισιωμένο από ολοκαίνουργια φωτιστικά σώματα, με νέα φωτεινή υπογραφή σε στιλ «νυχιού», η οποία ενισχύει την εντυπωσιακή παρουσία του νέου Ford Puma στο δρόμο.

Οι εκδόσεις Titanium του μοντέλου εμπνέονται από το μεγαλύτερο αδελφάκι του νέου Puma - το νέο Kuga - με μια μάσκα χωρίς χρώμιο, η οποία προσδίδει μια νεανική εμφάνιση. Οι εκδόσεις ST-Line υιοθετούν μία μοναδική, σπορ σχεδίαση στο εμπρός τμήμα, με τις εντυπωσιακές ST-Line X να διαθέτουν επιπρόσθετα μια αποκλειστική πίσω αεροτομή.

Το νέο Ford Puma διατίθεται σε έξι εντυπωσιακά χρώματα, συμπεριλαμβανομένου του νέου για το μοντέλο Cactus Grey, ενώ μπορεί να εξοπλιστεί με ζάντες αλουμινίου με διάμετρο από 17 έως 19 ίντσες, ανάλογα με την έκδοση.

