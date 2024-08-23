Νέο Ford Capri: Με εσωτερικό νέας γενιάς με κορυφαίο ντιζάιν, μεγάλους χώρους και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό

Ο θρύλος του Ford Capri επιστρέφει τώρα δυναμικά στη νέα ηλεκτρική εποχή της αυτοκίνησης διαθέτοντας μια εντελώς ανανεωμένη σχεδίαση και μια πληθώρα τεχνολογιών και καινοτομιών που έρχονται να καθορίσουν από την αρχή τους κανόνες του παιχνιδιού στην κατηγορία των σπορ crossover οχημάτων.

Ανάμεσα στα στοιχεία που εντυπωσιάζουν στο νέο Ford Capri, είναι το εσωτερικό. Η πολυτελής καμπίνα του νέου EV ξεχωρίζει για την κομψή και μινιμαλιστική σχεδιαστική της προσέγγιση, με τα μαλακά και premium σε υφή υλικά να δίνουν από την πρώτη κιόλας στιγμή το στίγμα τους. Οι μεγάλοι χώροι για τους πίσω επιβάτες, σε συνδυασμό με τα μονοκόμματα εμπρός καθίσματα με τα ενσωματωμένα προσκέφαλά και το κομψό, σπορ τιμόνι με την επίπεδη διαμόρφωση του κάτω μέρους του που εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για τα γόνατα των οδηγών οποιουδήποτε αναστήματος, εξασφαλίζουν από την αρχή ένα ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης για τους επιβάτες.

Νέο Ford Capri: Άπλετοι χώροι για τους επιβάτες και κορυφαίες λύσεις αποθήκευσης

Αυτοί, εκτός από κορυφαίους χώρους, απολαμβάνουν και πολλές έξυπνες λύσεις αποθήκευσης που αποδεικνύονται εξαιρετικά πρακτικές στην καθημερινότητα και τα ταξίδια. Όπως είναι για παράδειγμα το MegaConsole χωρητικότητας 17 λίτρων που βρίσκεται ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα, στο οποίο μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα ένα laptop ή μια τσάντα. Την ίδια στιγμή, ο «κρυφός» αποθηκευτικός χώρος My Private Locker εξασφαλίζει ασφαλή φύλαξη προσωπικών αντικειμένων πίσω ακριβώς από την οθόνη SYNC Move, με έναν ηλεκτρονικό διακόπτη να παρέχει πρόσθετη ξεγνοιασιά κλειδώνοντας την οθόνη όταν έχει ρυθμιστεί σε οριζόντια κλίση 30° και το όχημα δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.

Η κινητή αυτή οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6 ίντσες, η οποία υποστηρίζει και τον οδηγό αλλά και τον συνοδηγό, τόσο κατά την κίνηση όσο και όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο, παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και άμεσης πρόσβασης στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά την συνδεσιμότητα και τα συστήματα ελέγχου του οχήματος μέσα από ένα λειτουργικό και εύχρηστο περιβάλλον προήγησης. Συγχρόνως, η νέα κινητή οθόνη αφής SYNC Move της Ford μεγιστοποιεί τη χρήση στη μεγάλη οθόνη και προσφέρει ασύρματο κατοπτρισμό του τηλεφώνου που υποστηρίζει Android Auto και Apple CarPlay καθώς και συνδεδεμένη πλοήγηση.

Για τους λάτρεις των οικογενειακών αποδράσεων, το νέο Ford Capri αποδεικνύεται ο ιδανικός σύντροφος προσφέροντας έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών της κατηγορίας με χωρητικότητα που φτάνει έως και τα 572 λίτρα, τιμή που μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.510 λίτρα με τα καθίσματα της δεύτερης σειράς αναδιπλωμένα. Εξαιρετική πρακτικότητα προσφέρει και το διαιρούμενο δάπεδο του χώρου αποσκευών, το οποίο έχει πολλές θέσεις, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν κρυφό χώρο αποθήκευσης όταν το δάπεδο βρίσκεται στην υπερυψωμένη θέση. Οι θέσεις του δαπέδου επιτρέπουν την μεγιστοποίηση του όγκου ή τη διαμόρφωση μιας επίπεδης επιφάνειας για φόρτωση ή διαχωρισμό του χώρου φόρτωσης.

Νέο Ford Capri: Σε δύο πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις

Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά το επίπεδο εξοπλισμού – τις Capri Style και Capri Premium – το νέο αμιγώς ηλεκτρικό κουπέ SUV της Ford προσφέρει όλα όσα χρειάζεται κανείς.

Ανάμεσα στα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκδοση Capri Style που εξασφαλίζουν μοναδικό στιλ αλλά και άνεση στο εσωτερικό ξεχωρίζουν το θερμαινόμενο τιμόνι από τεχνητό δέρμα Sensico, η ασύρματη φόρτιση κινητών συσκευών, το MegaConsole, οι συνολικά τέσσερις υποδοχές USB Type C, τα ημιδερμάτινα εμπρός σπορ καθίσματα με επένδυση Sensico με ενσωματωμένο προσκέφαλο, το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο προς 12 κατευθύνσεις και θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού με λειτουργία μασάζ, ο αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, η ρυθμιζόμενη κεντρική οθόνης αφής SYNC Move με κρυφό χώρο αποθήκευσης My Private Locker, το ηχοσύστημα με 7 ηχεία, το ενσωματωμένο modem, ο συναγερμός και πολλά άλλα.

Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό της έκδοσης Capri Style όσον αφορά τα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, η πλούσια σουίτα των στάνταρ συστημάτων της Ford περιλαμβάνει προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προηγμένο αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με αυτόματη ακινητοποίηση και επανεκκίνηση του οχήματος (Intelligent Adaptive Cruise Control - iACC), έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας (Intelligent Speed Assistance - ISA), αναγνώριση οδικών πινακίδων (όρια ταχύτητας), ειδοποίηση παραβίασης απαγορευτικού σήματος, σύστημα συνδεδεμένης πλοήγησης, υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με αυτόματη ενεργοποίηση των φρένων και αναγνώριση οχημάτων, πεζών και δικυκλιστών, αυτόματο φρενάρισμα μετά από πρόσκρουση, υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής σύγκρουσης, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω, επιτήρηση τυφλών σημείων (BLIS), λειτουργία προειδοποίησης και αυτόματου φρεναρίσματος διερχόμενου οχήματος κατά την όπισθεν (Cross Traffic Alert) καθώς και προειδοποίηση διερχόμενου οχήματος κατά την έξοδο από το όχημα (Exit Warning).

Οι επιβάτες της έκδοσης Capri Premium απολαμβάνουν στο εσωτερικό του νέου EV επιπλέον στοιχεία όπως η πλήρως δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Sensico, το ηχοσύστημα B&O με 10 ηχεία απόδοσης 480W καθώς και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 10 χρωμάτων σε 7 σημεία της καμπίνας με ένταση που ρυθμίζεται.

