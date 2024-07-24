Δείτε το νέο Ford Kuga στο πολυτελές stage της Ford στο Golden Hall και κλείστε ένα Test Drive

Το Ford Kuga είναι το μεσαίο SUV που έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα προτάσσοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στην κατηγορία, μια νέα και άκρως εντυπωσιακή σχεδίαση, κορυφαία συνδεσιμότητα για όλους τους επιβάτες, αλλά και μια πολυσυλλεκτική γκάμα εκδόσεων τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και κινητήριων μονάδων, οι οποίες έρχονται καλύψουν κυριολεκτικά κάθε απαίτηση.

Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης 1.5L EcoBoost της Ford, αλλά και με τα αναβαθμισμένα πλήρως υβριδικά (FHEV) και plug-in υβριδικά (PHEV) συστήματα κίνησης της εταιρείας, τα οποία συνεργάζονται με αυτόματο κιβώτιο CVT και αποτελούν το ιδανικό σκαλοπάτι προς την αμιγή ηλεκτροκίνηση.

Μία από τις κορυφαίες εκδόσεις Kuga είναι η Plug-in Hybrid, η οποία παίρνει κίνηση από ένα προηγμένο σύστημα που αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα με χωρητικότητα 2,5 λίτρων, έναν ισχυρότερο σε σχέση με το παρελθόν ηλεκτρικό κινητήρα, μια γεννήτρια και μια μπαταρία ιόντων λιθίου με συμπαγείς διαστάσεις και χωρητικότητα 14,4 kWh. Η συνδυαστική ισχύ του συστήματος είναι 243PS, εξασφαλίζοντας κορυφαίες επιδόσεις αλλά και απαράμιλλα επίπεδα οικονομίας καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, το νέο Ford Kuga PHEV εκπέμπει μόλις 21 gr CO2 ανά km καταναλώνοντας μόλις 0,9 l/100 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του ανέρχεται σε 68 km. Ταυτόχρονα, το νέο Ford Kuga Plug-In Hybrid εξασφαλίζει επιτάχυνση 0-100 km/h σε χρόνο 7,3 δλ. και μέγιστη τελική ταχύτητα 200 km/h.

Με τιμή προ φόρων κάτω από το όριο των 40.000€, το νέο Ford Kuga PHEV εξασφαλίζει στους χρήστες εταιρικών οχημάτων μηδενικό φόρο χρήσης.

Όσοι αναζητούν την πολυτέλεια, την ασφάλεια, αλλά και τον εκδρομικό χαρακτήρα ενός ποιοτικού SUV, μπορούν να Επισκεφτούν το Golden Hall στο Μαρούσι και να δουν από κοντά το νέο Ford Kuga στην έκδοση PHEV, αλλά και να κλείσουν ένα Test Drive στον Επίσημο Έμπορο Ford της επιλογής τους, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

• Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-21:00

• Σάββατο: 10:00-19:00

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Ford θα βρίσκεται εκεί προκειμένου να τους ξεναγήσει στα προηγμένα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου, να λύσει κάθε τους απορία και να τους βοηθήσει να κλείσουν το δικό τους Test Drive.

